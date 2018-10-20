Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Украине вдвое увеличился незаконный сбыт оружия, - полиция

20.10.2018 22:27
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Украине вдвое увеличился незаконный сбыт оружия, - полиция

В 2018 году было зафиксировано 119 фактов продажи оружия, боеприпасов и взрывчатки.

В Украине в 2018 году было зафиксировано 119 фактов продажи оружия, боеприпасов и взрывчатки. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин во время совещания по итогам работы блока криминальной полиции в течение 9 месяцев 2018 года, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службуведомства.

По его словам, одной из основных задач, стоящих перед оперативными работниками, является выявление и ликвидация каналов поставки оружия и боеприпасов.

"Особое внимание должно быть уделено выявлению нелегальных каналов поступления оружия с востока страны в области, где не ведутся боевые действия. Следовательно, речь пойдет и о предупреждении преступлений, совершенных с использованием оружия”, - говорится в сообщении.

Аброськин отметил, что на территории Украины с этой целью регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия под названием "Оружие и взрывчатка".

"Только в этом году мы уже провели две операции "Оружие и взрывчатка". За время проведения последней из них из незаконного оборота изъято и направлено на исследование 913 единиц огнестрельного оружия, 804 гранаты, 266 взрывных устройств. Также изъято почти 100 тысяч патронов и 195 кг взрывчатых веществ", - рассказал Аброськин.

Источник: https://www.rbc.ua 



Теги: Донбасс, оружие, полиция
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх