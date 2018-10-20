Во Львовской области на кладбище нашли труп младенца

20.10.2018 18:33

В пятницу, 19 октября, в Жовковском районе (Львовская область) на кладбище одного из сел нашли мертвого младенца.



Об этом сообщили в областной полиции.



«В Жовковское отделение полиции поступило сообщение о том, что на кладбище, расположенном в одном из сел района, местные жители обнаружили тело новорожденного ребенка без признаков жизни», – говорится в сообщении.



На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинолог. Устанавливаются обстоятельства и время смерти девочки. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Источник : https://zi.dn.ua