Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Адские тарифы: когда украинцам ждать новых платежек за отопление

21.10.2018 17:20
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Адские тарифы: когда украинцам ждать новых платежек за отопление

Повышение цен на газ отразится в коммунальных платежках украинцев через 30-40 дней – это время потребуется НКРЭКУ для утверждения обновленных тарифов. Такое мнение высказал в комментарии UBR.ua экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко, пишет ubr.ua.

«Правительство сначала должно опубликовать само решение. Только после этого НКРЭКУ проведет слушания. Для крупных лицензиатов новые тарифы утвердят примерно в течение месяца, по мелким городам процедура займет чуть больше времени», - сказал он.

При этом эксперт сулит украинцам массу новых неприятностей с субсидиями. И дело не только в том, что Правительство объявило войну «нечестным» льготникам, но и в самой процедуре пересмотра тарифов на коммунальные услуги и газ.

«Новые тарифы потребуют пересчета субсидий. С одной стороны, доступ к льготам из-за высокой цены на газ получат больше украинцев. С другой, они вызовут ажиотажный спрос и путаницу. Ведь часть субсидий придется пересчитывать задним числом», - резюмировал Кучеренко.

  • Сегодня премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с первого ноября цена на газ для населения в Украине вырастет на 23,5%. Об этом он сообщил на экстренном совещании правительства в пятницу, 19 октября 2018 года.
  • До 1 ноября население будет платить за газ по старой цене - 6958 грн. за 1000 м³. Чтобы сохранить этот тариф, Кабмин дважды в последнее время продлевал действие спецобязательства, согласно которому НАК "Нафтогаз" обязан был поставлять топливо населению, религиозным организациям и теплокоммунэнерго по льготной цене 4942 грн. за 1000 м³.
Источник: https://from-ua.com 


Теги: Донбасс, отопление, коммунальные услуги, повышение тарифов
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх