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Адские тарифы: когда украинцам ждать новых платежек за отопление
Повышение цен на газ отразится в коммунальных платежках украинцев через 30-40 дней – это время потребуется НКРЭКУ для утверждения обновленных тарифов. Такое мнение высказал в комментарии UBR.ua экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко, пишет ubr.ua.
«Правительство сначала должно опубликовать само решение. Только после этого НКРЭКУ проведет слушания. Для крупных лицензиатов новые тарифы утвердят примерно в течение месяца, по мелким городам процедура займет чуть больше времени», - сказал он.
При этом эксперт сулит украинцам массу новых неприятностей с субсидиями. И дело не только в том, что Правительство объявило войну «нечестным» льготникам, но и в самой процедуре пересмотра тарифов на коммунальные услуги и газ.
«Новые тарифы потребуют пересчета субсидий. С одной стороны, доступ к льготам из-за высокой цены на газ получат больше украинцев. С другой, они вызовут ажиотажный спрос и путаницу. Ведь часть субсидий придется пересчитывать задним числом», - резюмировал Кучеренко.
Теги: Донбасс, отопление, коммунальные услуги, повышение тарифов
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