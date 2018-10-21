Адские тарифы: когда украинцам ждать новых платежек за отопление

21.10.2018 17:20

Повышение цен на газ отразится в коммунальных платежках украинцев через 30-40 дней – это время потребуется НКРЭКУ для утверждения обновленных тарифов. Такое мнение высказал в комментарии UBR.ua экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко, пишет ubr.ua.

«Правительство сначала должно опубликовать само решение. Только после этого НКРЭКУ проведет слушания. Для крупных лицензиатов новые тарифы утвердят примерно в течение месяца, по мелким городам процедура займет чуть больше времени», - сказал он.

При этом эксперт сулит украинцам массу новых неприятностей с субсидиями. И дело не только в том, что Правительство объявило войну «нечестным» льготникам, но и в самой процедуре пересмотра тарифов на коммунальные услуги и газ.



«Новые тарифы потребуют пересчета субсидий. С одной стороны, доступ к льготам из-за высокой цены на газ получат больше украинцев. С другой, они вызовут ажиотажный спрос и путаницу. Ведь часть субсидий придется пересчитывать задним числом», - резюмировал Кучеренко.