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Автокефалия для УПЦ: стала известна финальная дата проведения собора
В УПЦ КП пообещали, что сделают все возможное, чтобы Собор состоялся как можно скорее
Объединительный собор, на котором будут избирать предстоятеля Единой Православной Церкви Украины, соберется до конца ноября. Об этом сообщил секретарь Священного Синода УПЦ КП Евстратий Зоря.
Собственно, новоизбранному Предстоятелю Константинополь и должен передать Томос о создании поместной церкви.
Евстратий Зоря сказал: «Мы хотим сделать все возможное, чтобы собор состоялся быстрее. Ближайшая дата, к которой хотелось бы, это время следующей сессии Синода в Константинополе Вселенской Патриархии — конец ноября. Мы хотим провести совместную работу чтобы все произошло, ведь в конечном итоге все зависит от всех сторон и от Бога «.
Напомним, 11 октября в Константинополе Вселенский Патриархат, по завершении Синода, объявил свое решение относительно Украины. Он продолжает процедуру предоставления Томосу об автокефалии Украинской Православной Церкви.
Теперь в Киеве должен быть созван Собор с участием архиереев УПЦ КП, УАПЦ, а также УПЦ МП, обратившихся к Вселенскому Патриарху с просьбой о Томосе. Собор осуществит церковное объединение, образовав единую поместную УПЦ, и выберет ее предстоятеля. Именно после этого состоится получения предстоятелем Единой Поместной Автокефальной УПЦ Томосу как документа.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, УПЦ, православие, автокефалия
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