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Как адаптировать организм к переводу часов
Точная дата и полезные советы.
В Украине традиционно в последнее воскресенье октября переводят часы на зимнее время. В текущем году украинцы переведут стрелки своих часов в ночь с 27 на 28 октября в 4:00. Стрелку придется откатить на час назад, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsoboz.org.
Многие даже не заметят изменений, ведь современные электронные устройства переводят часы автоматически, даже микроволновки и холодильники.
Давно гуляют шутки, что в это время у нас появится дополнительный час для сна. Тем не менее такие изменения в режиме дне могут серьезно сказаться на здоровье.
Как помочь организму адаптироваться к новому времени:
- Медики советуют воздержаться от приема алкоголя. Этанол негативно влияет на центральную нервную систему, нарушая, в частности, сон.
- Воздержаться от приема копченостей. При новом режиме питания вашему организму будет сложнее переваривать пищу.
- Не употребляйте жареные блюда.
- Принимайте утром контрастный душ.
Теги: Донбасс, здоровье, адаптация, перевод часов
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