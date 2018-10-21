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Как адаптировать организм к переводу часов

21.10.2018 09:30
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Как адаптировать организм к переводу часов

Точная дата и полезные советы.

В Украине традиционно в последнее воскресенье октября переводят часы на зимнее время. В текущем году украинцы переведут стрелки своих часов в ночь с 27 на 28 октября в 4:00. Стрелку придется откатить на час назад, передает Хроника.инфо со ссылкой на newsoboz.org.

Многие даже не заметят изменений, ведь современные электронные устройства переводят часы автоматически, даже микроволновки и холодильники.

Давно гуляют шутки, что в это время у нас появится дополнительный час для сна. Тем не менее такие изменения в режиме дне могут серьезно сказаться на здоровье.

Как помочь организму адаптироваться к новому времени:
- Медики советуют воздержаться от приема алкоголя. Этанол негативно влияет на центральную нервную систему, нарушая, в частности, сон.
- Воздержаться от приема копченостей. При новом режиме питания вашему организму будет сложнее переваривать пищу.
- Не употребляйте жареные блюда.
- Принимайте утром контрастный душ.



Теги: Донбасс, здоровье, адаптация, перевод часов
 
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