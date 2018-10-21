- Мариуполец выбил сыну зубы за курение17:35
- Адские тарифы: когда украинцам ждать новых платежек за отопление17:20
- Защита прав ВПЛ: В Украине разработали мобильное приложение для переселенцев (Фото)17:03
- Мокрый снег, сильный ветер и ощутимое похолодание: синоптик рассказала, какой будет погода на следующей недели16:45
- Путин бросил все силы на капитуляцию Порошенко ради одной цели: Портников о планах Кремля на выборы в Украине 16:15
- На Донбассе "самоликвидировался" боевик: в ВСУ показали фото16:00
- За нас уже все решили: В «Л-ДНР» показали, как будут выглядеть «избирательные бюллетени» (Фото)15:20
- Автокефалия для УПЦ: стала известна финальная дата проведения собора15:04
- «Океан Эльзы» в оккупированном Донецке14:45
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей14:30
Мокрый снег, сильный ветер и ощутимое похолодание: синоптик рассказала, какой будет погода на следующей недели
Народный синоптик Украины Наталия Диденко опубликовала на своей странице в Фейсбук новый пост, в котором рассказал, чего ожидать украинцам на следующей недели, информирует replyua.net со ссылкой на личный профиль эксперта. «С начала новой недели, как и прогнозировали, похолодание усилится от + 9... + 15 градусов постепенно в середине недели до + 7... + 12 градусов. Ночью от + 4 ...+ 10 градусов до + 1... + 5 градусов, а иногда и к небольшому минусу», - пишет Диденко.
Она также отметила, что наиболее ощутимое похолодание стоит ожидать в среду. «Будут идти дожди, ветер усилится до штормовых значений, температура воздуха будет низкой, днем в пределах + 6... + 10 градусов, на юге и востоке до + 12... + 15 градусов», - сообщила она. В результате деятельности циклона с севера и его атмосферных фронтов 24-25 октября в западных областях, в северной части и в Винницкой области местами возможен мокрый снег с сильным ветром.
Теги: Донбасс, погода, похолодание
- Синоптики: в понедельник нужно успеть насладиться последним теплым днем
- По всей Украине синоптики обещают преимущественно снег с дождем
- Мариупольским предприятиям прощают долги. Работники останутся без зарплаты
- Донецку обещают облачную погоду
- Погода: на западе, в центре и севере - без осадков, на юге и востоке - дожди и грозы
- Промышленность Донбасса "вздохнула с облегчением"
- Мариуполец выбил сыну зубы за курение17:35
- Защита прав ВПЛ: В Украине разработали мобильное приложение для переселенцев (Фото)17:03
- На Донбассе "самоликвидировался" боевик: в ВСУ показали фото16:00
- За нас уже все решили: В «Л-ДНР» показали, как будут выглядеть «избирательные бюллетени» (Фото)15:20
- «Океан Эльзы» в оккупированном Донецке14:45
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей14:30
- Бьет по агрессору точно в цель с 280 км: ОТРК "Гром-2" был усилен инновационными головками самонаведения - кадры12:45
- Эхо Донбасса: Украину «накрыли» последствия конфликта с Россией12:15
- Важная информация переселенцам: Как ребенку-ВПЛ получить пенсию по потере кормильца или соцпомощь11:45
- «Отработанный материал»: Губарев больше не нужен 11:20
- Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 октября 2018 года17:45
- Мариуполец выбил сыну зубы за курение17:35
- Адские тарифы: когда украинцам ждать новых платежек за отопление17:20
- Защита прав ВПЛ: В Украине разработали мобильное приложение для переселенцев (Фото)17:03
- Мокрый снег, сильный ветер и ощутимое похолодание: синоптик рассказала, какой будет погода на следующей недели16:45
- Опасная привычка: как телефон способен погубить наше здоровье16:30
- Путин бросил все силы на капитуляцию Порошенко ради одной цели: Портников о планах Кремля на выборы в Украине 16:15
- На Донбассе "самоликвидировался" боевик: в ВСУ показали фото16:00
- Взрыв на объятом огнем "Электроцинке" может убить все живое: пожарных экстренно уводят с завода 15:35
- За нас уже все решили: В «Л-ДНР» показали, как будут выглядеть «избирательные бюллетени» (Фото)15:20
- Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 октября 2018 года17:45
- Опасная привычка: как телефон способен погубить наше здоровье16:30
- Эксперты составили рейтинг самых полезных для здоровья комнатных растений14:05
- Как адаптировать организм к переводу часов09:30
- Как подготовить организм, чтобы не "свалиться" с простудой08:45
- 7 причин завести мужчину моложе себя22:04
- Назван продукт, укрепляющий иммунитет при добавлении в чай18:49
- Эта ежедневная привычка существенно влияет на зрение15:09
- Какой подарок понравится женщине согласно ее знаку зодиака22:41
- Самые опасные продукты для вашего здоровья 17:50
- Смертельный "подарок" от ВСУ переполошил террористов
- "Все идет по плану", - в РФ рассказали, зачем в Кремле решили окончательно "кинуть" Донбасс "
- "Верховный судья" и "прокурор ДНР" пьяными распевали гимн Украины и дрались с "ополченцами" – соцсети
- Банда "героев Новороссии" учинила разбойное нападение Луганске: есть пострадавшие
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги
- Доллар взлетит вверх на следующей неделе, страшные прогнозы сбываются
- Невероятные подробности из жизни Пушилина. Кому и где лидер "ДНР" давал клятву (ФОТО)
- Интеграция Донбасса в состав России: Пушилин возмутил украинцев наглым заявлением
- Жители Донбасса в растерянности: приходит понимание – России они не нужны – Крым стал исключением
- Правду о бойне в Керчи скрывают, Росляков был не один: застрелили уже лежащего