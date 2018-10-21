Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Мокрый снег, сильный ветер и ощутимое похолодание: синоптик рассказала, какой будет погода на следующей недели

21.10.2018 16:45
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Мокрый снег, сильный ветер и ощутимое похолодание: синоптик рассказала, какой будет погода на следующей недели

Народный синоптик Украины Наталия Диденко опубликовала на своей странице в Фейсбук новый пост, в котором рассказал, чего ожидать украинцам на следующей недели, информирует replyua.net со ссылкой на личный профиль эксперта. «С начала новой недели, как и прогнозировали, похолодание усилится от + 9... + 15 градусов постепенно в середине недели до + 7... + 12 градусов. Ночью от + 4 ...+ 10 градусов до + 1... + 5 градусов, а иногда и к небольшому минусу», - пишет Диденко.

Она также отметила, что наиболее ощутимое похолодание стоит ожидать в среду. «Будут идти дожди, ветер усилится до штормовых значений, температура воздуха будет низкой, днем в пределах + 6... + 10 градусов, на юге и востоке до + 12... + 15 градусов», - сообщила она. В результате деятельности циклона с севера и его атмосферных фронтов 24-25 октября в западных областях, в северной части и в Винницкой области местами возможен мокрый снег с сильным ветром. 



Теги: Донбасс, погода, похолодание
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх