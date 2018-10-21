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Путин бросил все силы на капитуляцию Порошенко ради одной цели: Портников о планах Кремля на выборы в Украине
Политолог Виталий Портников убежден в том, что Украине и России никогда не удастся достигнуть нормальных договоренностей, так как Владимир Путин умеет только шантажировать и запугивать.
Во время своего выступления на Валдайском дискуссионном клубе президент России Владимир Путин заявил, что о какой нормализации отношений с Украиной может идти речь только уже со следующей украинской властью после окончания избирательного цикла 2019 года, передает "Радио Свобода". Итак, с действующим украинским президентом Петром Порошенко Путин ни о чем ни разговаривать, ни договариваться не собирается - и это следует знать всем, кто интересуется, удастся разрешить конфликт в Донбассе, ввести миротворцев и даже собрать "нормандский" саммит.
Такой российский подход не является чем-то новым. В 1994 году в Москве не скрывали, что не собираются ни о чем договариваться с действующим президентом Леонидом Кравчуком и открыто выражали поддержку его главному конкуренту Леониду Кучме. Когда Кучма победил на выборах, его в течение нескольких лет шантажировали, откладывали подписание "большого договора" между двумя странами и государственный визит Бориса Ельцина - только чтобы Киев согласился на сохранение российской военной базы в Севастополе. Несмотря на близкие личные отношения Кучмы с семьей Ельцина и Виктором Черномырдиным, "разновекторная" внешняя политика второго президента Украины вызвала в Кремле вечные подозрения.
Только в конце правления ослабленного скандалами Кучму удалось заставить подписать соглашение о вхождении Украины в Евразийское экономическое пространство - но документ был немедленно заблокирован правительством во главе с "преемником" Виктором Януковичем. Однако, Москва по подсказке своей доверенного лица Виктора Медведчука ждала победу Януковича - чтобы обо всем с ним договориться.
Путин лично приезжал в Киев агитировать за Януковича, а когда из-за Майдана 2004 года не дождался - решил бойкотировать нового президента Виктора Ющенко и договариваться с его преемником. Преемник - тот же Янукович - появился 2010 года и его сразу стали шантажировать ценами на газ, чтобы добиться продления срока сохранения российской военной базы в Севастополе. Однако в полную зависимость от Москвы Янукович попал только на фоне Майдана 2013-2014 годов и хищения украинской экономики и казны собственным окружением. Но это полная зависимость привела к краху самого Януковича. И теперь Путину остается только желать поражения Порошенко - чтобы договариваться уже с его преемником.
Однако этот краткий исторический обзор убеждает, что Россия никогда ни с кем в Украине договариваться вообще-то не собиралась. Кремль или добивался своего шантажом и подкупом - или ждал преемника, чтобы его шантажировать или коррумпировать. Никакого другого представления о договоренности с Украиной в Москве просто не существует, как не существует и понимание того, что Украина - это государство, а не мятежная территория самой России. Именно поэтому никаких "договоренностей" с последующим украинским президентом Путин не дождется - потому что ему нужны не договоренности, а капитуляция. Для договоренностей прежде всего нужна взаимоуважение, для договоренностей не Украина должна измениться, а Россия - ее власть и ее общество.
Между прочим, я не пишу сейчас ничего нового. Я утверждаю эту простую истину вот уже 27 лет. И ошибся я только однажды, во времена Януковича, когда тоже утверждал, что никаких реальных оснований для российско-украинского взаимопонимания просто не существует, так как Путин требует от Януковича не согласования позиций, а капитуляции. Янукович "договорился" - то есть капитулировал. И через несколько дней был уже в Ростове.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, война, конфликт, Порошенко
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