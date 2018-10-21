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Саакашвили возвращается: объявлена дата и раскрыты планы
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили решительно настроен вернуться на родину
Об этом заявила в субботу его супруга Сандра Рулофс в Зугдиди на встрече кандидата в президенты от оппозиционного объединения «Сила в единстве» Григола Вашадзе с избирателями.
«Я говорю, Миша действительно настроен приехать. 17 ноября у нас будет 25-летний юбилей нашей свадьбы, и мы хотим отметить эту дату здесь в Зугдиди», — сказала она, обращаясь к сторонникам экс-президента.
По ее словам, в Грузии многие ее часто спрашивают о том, где ее супруг и когда он вернется. Рулофс выразила надежду, что у ее супруга получится приехать спокойно и без проблем. При этом бывшая первая леди отметила, что у Саакашвили «большие планы» и он хочет вернуться на родину, чтобы продолжить дела, которые ему не удалось довести до конца.
В Грузии в отношении Михаила Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел. До того, как экс-президент Грузии покинул Украину, грузинские власти несколько раз обращались к Киеву с требованием экстрадировать его на родину. Представители властей Грузии ранее неоднократно заявляли, что в случае, если Саакашвили вернется на родину, он будет немедленно задержан.
Источник: https://politeka.net
Теги: политика, Донбасс, Грузия, возвращение, Саакашвили
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