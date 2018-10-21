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Венгрия приняла скандальное решение по Закарпатью: в 2019 году все изменится
Венгрия, видимо, не собирается идти на компромисс с Украиной из-за скандала на Закарпатье, передает Политека.
Сообщается, что в следующем году Будапешт удвоит финансовую помощь для венгерского нацменьшинства, которое проживает на Закарпатье.
Такую информацию подтвердил представитель Кабмина Венгрии Арпад Янош Потапи. По его словам, в 2019 году Будапешт направит на эти нужды 300 млн гривен.
«Финансовые средства будут адресованы 24 тысячам человек, которые сегодня работают в сфере образования, здравоохранения, культуры и социальной сфере. Средства перечислят в виде доплат к годовому заработку», — отметил Потапи.
В свою очередь, представитель нацменьшинства на Закарпатье Левенте Мадьяр сообщил, что за последние 24 месяца Будапешт выделил почти 1,7 млрд гривен на «развитие венгерской общины».
«Венгрия и венгерский народ заинтересованы в сильной Украине. Чем она богаче и сильнее, тем лучше живется венграм на Закарпатье. Сегодня Будапешт желает Киеву успешно преодолеть все существующие трудности, а Венгрия готова в этом помочь. Единственная просьба — обеспечить для нашего национального меньшинства мирные условия жизни», — подытожил Мадьяр.
Также сообщалось, что Венгрия угрожает Украине со своей стороны радикальными мерами. В это же время украинцы на Закарпатье поняли, что ситуация ни к чему хорошему не приведет и начали протест против действий Будапешта.
Украинско-венгерские отношения имеют тенденцию к эскалации недопонимания между двумя странами, в том числе и на почве поголовной раздачи всем желающим венгерских паспортов.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, Венгрия, Закарпатье, социальные выплаты
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