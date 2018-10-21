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«Власти ЛНР» решили «разобраться» с пустующим жильем
В «ЛНР» составляются списки пустующих квартир и разрабатывают механизм легитимизации рейдерского захвата этой жилплощади. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель уполномоченного ВРУ по правам человека в Донбассе Павел Лисянский.
«По источникам информации которые у меня есть, в „ЛНР“ „местные власти“ начали обсуждать так называемую „программу развития ЛНР“. Так вот — в рамках этой программы стал обсуждаться вопрос того, что пустующее жилье надо передать в „собственность их коммунального общества“. Иными словами, они разрабатывают механизм, чтобы предать законности рейдерскому захвату жилья», — рассказал он.
Он сообщил, что «властям ЛНР» надо в пустующие квартиры расселять военных и врачей им запретили выезд на территорию Украины и РФ. Списки пустующих квартир составляются в Антраците, Свердловске и Красном Луче.
» Местные жители же видят, что заезжают российские военные. По моей информации, квартиры нужны врачам и военным. Там ведь уже были случаи, когда квартиры забирали. Речь идет об однокомнатных квартирах. Я думаю, что за красивыми словами о «расквартировании», они будут просто захватывать жилье», — сообщил он.
«Когда Украина восстановит целостность — это все будет нивелировано (незаконный захват и продажа квартир), — резюмировал он.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, жилье, ЛНР, боевики
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