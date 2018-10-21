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Взрыв в детском саду в ОРЛО: у Денисовой рассказали подробности
С момента российской агрессии и оккупации части территорий в Донецкой и Луганской областях, ситуация, уровень жизни, безопасности населения на этих землях значительно изменилась, причем в худшую сторону. Об этом доказывает масса случаев, инцидентов, которые имели плачевный конец.
К примеру, на территории временно оккупированного поселка Донецкий, что в Луганской области, взрыв в детском саду произошел из-за детонации неизвестного устройства, о чем, как пишет replyua.net, сообщил Павел Лисянский, представитель украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.
Согласно словам Лиснянского, из-за взрыва пострадал один человек – сотрудница детского сада. Он также добавил что, по его информации, взрыв произошел в результате детонации какого-то устройства Сейчас учреждение продолжает работать в штатном режиме.
Как сообщалось ранее, инцидент в детском саду на территории захваченной пророссийскими террористами Луганской области произошел 17 октября. Сами же оккупанты, так называемое «МЧС ЛНР» поспешило заявить, что взрыв произошел из-за детонации ручной гранаты. Пострадавшей, по данным псевдоведомства, оказалась завхоз садика, у которой медики диагностировали травму пальца руки и осколочное ранение века с правой стороны.
Теги: Донбасс, взрыв, детсад, ЛНР, ОРЛО
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