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авная Выборы 2019 Президентские выборы-2019: какие глобальные перемены могут произойти в Украине
Во внешней политике могут появиться новые позитивные импульсы.
Если на президентских выборах-2019 победит нынешний президент, движение Украины в Европу ускорится и станет необратимым.
Об этом сайту "Сегодня" рассказал политолог Александр Палий, комментируя возможное развитие событий после выборов главы государства в Украине и прогнозируя вероятные глобальные изменения внутри страны, поствыборную актуализацию системных процессов.
"Будут открыты возможности для реформ, особенно в первые годы после выборов. Очевидно, следует ожидать притока инвестиций, поскольку сейчас инвесторы ждут выборов, потому что боятся прихода популистов", – спрогнозировал он.
По словам Палия, если в Украине произойдет пророссийский реванш, "это создаст большую угрозу не только для стабильности, а для всей страны".
"Будет происходить политическая "потасовка", которой будет пользоваться агрессор. Популистская политика убьет экономическое восстановление, инвесторов не будет, завоевания последнего времени будут ликвидированы. Вообще, это будут очень сложные для Украины времена, а о нынешних будут вспоминать с ностальгией. Хотя, думаю, этого не произойдет, ведь у нас народ начинает понимать вес собственного выбора", – сказал политолог.
То, что Кремль попытается сделать ставку на пророссийский реванш в Украине подтвердила в комментарии сайту "Сегодня" политический консультант, кандидат юридический наук Ирина Серова.
"По заявлению Путина на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", стало очень отчетливо понятно, что на этот реванш делаются большие ставки в России. Это очень сильно видно, и он это сам лично, даже не через Пескова, фактически подтвердил. Но возможен ли этот реванш, я не думаю. Потому что никогда ни Россия, ни ее политики, ни российские политтехнологи не могли на самом деле полностью предсказывать тактику поведения украинцев и как электората, и как нации. У нас есть очень серьезные ментальные особенности, которые украинцев отличают от россиян. Просчитать, что мы "проглотим" этот реванш, означает быть далеким от реальности в Украине человеком", – пояснила она.
Эксперт добавила также, что после президентских выборов лидеры общественного мнения и представители украинского политикума еще будут четко определяться, в каком векторе им дальше двигаться, "потому что сейчас очень многие действительно разбалансированы", существует много неопределенности. При этом, по ее словам, даже если политики и общественники примыкают к тому или иному лагерю какого-то из кандидатов в президенты, все равно очень у многих есть неуверенность, как дальше будут развиваться внутриполитические процессы в стране.
"Внешнеполитический курс Украины изменится лишь в том случае, если на выборах выиграет какой-то неизвестный или неожиданный кандидат, у которого есть свое видение внешнеполитическое вектора и дружбы/не дружбы с теми или иными внешнеполитическими игроками. В этом плане у нас, к сожалению, нет системы сдержек и противовесов, которая существует, например, в США, в виде так называемого "предохранителя от дурака" при власти. Как мы видим, насколько эта система хорошо работает в отношении, например, президента Трампа: который хотел бы реализовать что-то радикальное, но не может", – аргументировала Серова.
В свою очередь политолог Андрей Багинский спрогнозировал, что, в частности, после президентских выборов во внешней политике Украины могут появиться новые позитивные импульсы.
"Потому что понятно: новоизбранный президент должен будет как-то по-новому выстраивать отношения со стратегическими партнерами Украины, и в принципе, это может также дать новые импульсы "минскому процессу". Понятно, что новоизбранный глава государства будет иметь больше возможностей, и соответственно, сможет ускорить, например, процесс введения миротворцев на Донбасс, и другие договоренности по Донбассу. Но не надо забывать и про внутреннюю политику, поскольку понятно, что мы живем в парламентско-президентской республике, а президент может эффективно работать только в том случае, если будет опираться на работающее парламентское большинство. Соответственно, парламентские выборы, которые будут вскоре после президентских, должны создать для президента фундамент в виде депутатского большинства – коалиции. Это позволит ему осуществлять качественные решения и во внешней политике, и в сфере безопасности, и, возможно, влиять на экономическую политику непосредственно через сформированный Кабмин", – подчеркнул он.
Прогнозируя возможный внешнеполитический курс страны после президентских выборов, эксперт подчеркнул, что он будет зависеть от конкретной персоналии – победителя выборов.
"Если, судя по всему, нынешний президент будет идти на второй срок, и при вероятности его победы, конечно евроинтеграционный и евроатлантический курс сохранится. Но поскольку не все общество полностью поддерживает этот курс (о чем свидетельствуют соцопросы), очевидно, новоизбранному президенту нужно будет также работать с той частью населения, которая неодобрительно или с определенной прохладой относится к нашей интеграции как в ЕС, так и в НАТО, как военно-политический союз", – пояснил он.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, перемены, президентские выборы
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