Янукович заявил о готовности выступить с последним словом

22.10.2018 14:50

Сбежавший в Россию экс-президент Украины Виктор Янукович заявил, что готов выступить в Оболонском райсуде с последним словом в рамках процедуры международной правовой помощи. Как передает replyua.net со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня заявил его адвокат Виталий Сердюк.



«Виктор Янукович уже не один раз за его личной подписью требовал обеспечить его выступление, однако суд на протяжении всего этого периода отказывается обеспечить это, пытаясь навязать защите выдуманную процедуру допроса президента Украины по Skype», - заявил Сердюк. С его слов, Янукович требует, чтобы окончательное решение по делу было вынесено присяжными, но суд «даже не поставил этот вопрос на рассмотрение».



Заявление соответствующего содержания от имени Януковича, продолжило Сердюк, было подано примерно месяц назад «после того, как фактически началось давление на адвокатов, когда суд отказался допрашивать его, исследовать материалы экспертиз, допрашивать ряд ранее вызванных свидетелей».