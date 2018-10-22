Эхо Ични. Как предотвратить взрывы на военных складах?

22.10.2018 19:32

В ночь на 9 октября у Ични на Черниговщине взорвался склад боеприпасов Вооруженных сил Украины. Это уже седьмой арсенал, который горит в Украине. И если раньше пожары на хранилищах объясняли служебной халатностью военных, то после российской оккупации следователи не исключают умышленных диверсий врага. Ведь из-за устаревших правил охраны и большого количество советских боеприпасов эти объекты являются довольно легкой мишенью. Что происходит на армейских арсеналах и как уберечься от будущих возможных потерь вооруженных запасов?

История пожаров

В 2003 году в Бахмуте Донецкой области взорвалось 3000 тонн снарядов, повредив более 60 многоэтажек и более сотни частных домов. Под снаряды попали и школы, и больницы. Уже через год произошел пожар на артиллерийских складах воинской части в Новобогдановке Запорожской области. Тогда взорвалось почти 90 000 тонн боеприпасов. Около полутора тысяч человек были эвакуированы. В последующие три года взрывы в Новобогдановке повторились. К счастью, только один раз склад загорелся настолько, что потребовалась эвакуация жителей.

Следующий серьезный пожар произошел в 2008 году на военном арсенале в Лозовой Харьковской области. Взрывы не прекращались почти две недели. Несколько лет понадобилось на то, чтобы разминировать хранилище.

В 2015 году загорелся склад боеприпасов в Сватово Луганской области. Взрывы повредили более полутысячи частных домов и почти 60 многоэтажек. В 2017 году в Балаклее на Харьковщине снова прогремели взрывы снарядов. Через несколько месяцев – ситуация повторилась, но уже в Калиновке Винницкой области. Ради безопасности было изменено движение 47 поездов и закрыто воздушное пространство в радиусе 50 км, десятки тысяч людей эвакуировали.

9 октября этого года после нескольких одновременных взрывов начался пожар на арсенале возле города Ичня Черниговской области. В 30 км зоне поражения движение железнодорожными, автомобильными и воздушными путями закрыли. Почти 10 000 человек покинули свои дома на время ликвидации пожара. Кто виноват, что трагедия вновь повторилась?

Почему горят арсеналы?

По словам специалистов, в Украине существует около шести крупных арсеналов. Все они были построены еще в советское время, и большинство боеприпасов хранятся там под открытым небом. Поэтому детонацию, с одной стороны, может вызвать любое нарушение правил противопожарной охраны, как это было в Бахмуте, Новобогдановке и Лозовой. С другой – открытые арсеналы становятся удобной мишенью для диверсантов.

Расследованием причин пожаров на военных арсеналах занимаются и Служба безопасности Украины, и Генпрокуратура, и военная прокуратура, и Генеральный Штаб ВСУ. В каждом случае проводится около 10 экспертиз.

«Следствие считает основной версией взрыва в Харьковской области диверсию путем беспилотного летательного аппарата, который сбросил термобарические заряды. Масса экспертиз по этому поводу подтверждает эту точку зрения. По взрывам в Калиновке – основной версией является диверсионная группа, а также ненадлежащее отношение к служебным обязанностям тех, кто должен был остановить такие посягательства на подрыв. Такая же ситуация со складами в Черниговской области. Основной версией является диверсионный отряд, а также вероятное небрежное отношение руководства военной базы к выполнению своих служебных обязанностей», – сообщил версии следствия Генпрокурор Юрий Луценко.

Военный прокурор Анатолий Матиос предполагает, что подрывы на арсенале возле Ични были осуществлены с помощью мобильного телефона.

По словам министра обороны Степана Полторака, после предыдущего опыта склады в Ичне усиленно охраняли. В 2018 году на укрепление его безопасности было выделено 13 млн грн. Там был батальон охраны, кинологическая служба, а также радиоэлектронные средства против беспилотников. За последний месяц на арсенале провели два учения по безопасности. Впрочем, «когда есть открытые боеприпасы на почве, его уберечь от диверсионной группы или даже небрежности невозможно», – замечает министр.

Как уберечься от повторения?

В Минобороны считают, что обеспечить надежную охрану боеприпасов можно лишь тогда, когда будут построены новые хранилища. По подсчетам ведомства, в случае достаточного финансирования на это уйдет 10-15 лет.

Постройка складов закрытого типа уже началась. В Хмельницкой области сейчас возводится восемь хранилищ закрытого типа, которые позволят размещать и надежно хранить значительное количество боеприпасов ВСУ.

В то же время Президент Украины Петр Порошенко поставил Минобороны и ВСУ задачу как можно быстрее внедрить системы электронной защиты и минимизации человеческого фактора на всех военных арсеналах Украины, в соответствии со стандартами НАТО. Это касается и тех объектов, где пока нет возможности превратить открытые склады на закрытые. По словам главы государства, защита арсеналов должна предусматривать проверку охранников, контроль всех систем, видеонаблюдение с хранением данных в защищенном командном пункте и невозможность попасть на территорию без авторизации.

«Мы должны иметь эффективную систему защиты от человеческого фактора», – подчеркнул Президент и добавил, что в целом будет построено 136 хранилищ в течение 34 месяцев.

В бюджете этого года выделено почти 310 млн грн на финансирование мероприятий по обеспечению «живучести и взрывопожаробезопасности» арсеналов Вооруженных сил. Глава государства уверяет, что финансирование на строительство защищенных военных складов в будущем также будет. Между тем эксперты добавляют, что, кроме подземных хранилищ, на создание которых требуются время и деньги, минимизировать риск повторных взрывов позволит утилизация старых советских снарядов.

Материал Центра общественного мониторинга и контроля