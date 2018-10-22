К санкциям против РФ присоединилась Украина и еще три страны

22.10.2018 21:14

Украина, Норвегия и страны-претенденты на вступление в Евросоюз Албания и Черногория присоединились к решению ЕС о продлении еще на шесть месяцев санкций против России. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС, пишет «Новое время».

«Страны-кандидаты Черногория и Албания, член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия, являющаяся участником Европейской экономической зоны, а также Украина присоединились к заявлению. Они обеспечат соответствие национальной политики решению Совета», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что США продолжат вводить дополнительные санкции в отношении России «каждый месяц-два» из-за ситуации в Украине, как заявил специальный представитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер, выступая в Атлантическом совете.

Напомним также, что Евросоюз 13 сентября продлил на полгода индивидуальные санкции против России. Ограничительные меры продлены в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Источник : https://dnews.dn.ua