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РФ решила ответить на антироссийские санкции Украины

22.10.2018 17:30
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РФ решила ответить на антироссийские санкции Украины

Российский президент Владимир Путин подписал указ об специальных экономических мерах на антироссийские санкции Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Владимир Путин подписал Указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе ведомства.

При этом российский лидер поручил правительство подготовить перечень мер и украинских лиц, которые подпадут под контрсанкции.

Напомним, в конце сентября Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило предложения о применении санкций к ряду юридических лиц, содействующих производству химической продукции на территории временно оккупированного Крыма вопреки действующему законодательству Украины, и тех, которые осуществляют реализацию такой продукции на территории других стран.

Источник : https://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, санкции
 
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