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Курс гривны к доллару снизился до 28,18 грн/$

22.10.2018 11:43
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Курс гривны к доллару снизился до 28,18 грн/$

Курс гривны к доллару снизился на 14 копеек, по отношению к евро – на семь копеек.  

 Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 22 октября. Курс гривны к доллару снизился на 14 копеек  – с 28,04 грн/$ до 28,18 грн/$. По отношению к евро гривна ослабла на семь копеек – с 32,26 грн/€ до 32,33 грн/€. Курс гривны к российскому рублю снизился на одну копейку – с 4,27 грн/10 руб до 4,28 грн/10 руб. 

 Источник : https://gordonua.com 



Теги: Донбасс, доллар, гривня
 
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