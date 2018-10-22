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Курс гривны к доллару снизился до 28,18 грн/$
22.10.2018 11:43
Курс гривны к доллару снизился на 14 копеек, по отношению к евро – на семь копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 22 октября. Курс гривны к доллару снизился на 14 копеек – с 28,04 грн/$ до 28,18 грн/$. По отношению к евро гривна ослабла на семь копеек – с 32,26 грн/€ до 32,33 грн/€. Курс гривны к российскому рублю снизился на одну копейку – с 4,27 грн/10 руб до 4,28 грн/10 руб.
Источник : https://gordonua.com
Теги: Донбасс, доллар, гривня
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