Медреформа в Украине: Что ожидает пациентов в следующем году (Инфографика)

22.10.2018 19:46

В Украине начиная с января 2019 года, в соответствие с медреформой, планируется полный переход на новую систему финансирования первичного звена медицинской помощи. Кроме того, будут запущены электронные инструменты взаимодействия врачей и пациентов – электронные декларации, рецепты и больничные листы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в ходе пресс-конференции рассказал заместитель министра охраны здоровья Украины Павел Ковтонюк (на фото). Пресс-конференция на тему: «Первый миллиард от Национальной службы здоровья. Как деньги, пришедшие за пациентом, изменили первоначальную помощь в Украине?» прошла сегодня, 22 октября, в Киеве.

По словам замминистра, в следующем году уже не будет финансирования первичного звена по старой модели.

«Первичное звено обновится по всей стране, мы уже не планируем старую модель финансирования первичного звена начиная с января 2019 года. Вся семейная медицина на первичном звене – педиатрия, терапевты – все начнут работать по новым правилам, и это станет нормой по всей стране», – отметил Ковтонюк.

Кроме того, он подчеркнул, что в Украине начнется активное использование электронных деклараций и других инструментов. «Мы начнем запускать электронные инструменты для врачей и пациентов. Сейчас заключается декларация в электронном виде. А с нового года семейные доктора будут создавать электронные медицинские карты для каждого пациента. В середине года заработают электронные рецепты на программу "Доступные лекарства", а также электронные больничные листы», – пояснил заместитель министра здравоохранения.

Также, Ковтонюк добавил, что в 2019 году реформа коснется следующего звена медпомощи.

«Самое главное, с середины года реформа коснется следующего звена медицинской помощи. И по принципу "деньги за пациентом" будет работать уже поликлиника. Можно будет получать консультации специалистов, проходить инструментальные обследования, такие как рентген, УЗИ или маммография, а также анализы, за все это будет платить Национальная служба здоровья. Люди смогут выбрать медицинское учреждение, в которое хотят обратиться, это может быть поликлиника, либо частная лаборатория, затем пройти там обследование и все услуги будут оплачены НСЗУ», – рассказал Ковтонюк.

Источник : https://dnews.dn.ua