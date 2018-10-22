Платить за отопление только своей квартиры: Всегда ли это выгодно

22.10.2018 13:03

Жители старых домов получили право устанавливать индивидуальные счетчики тепла. Об этом на днях сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, пишет «Сегодня».

«Отныне украинцы могут самостоятельно выбирать оптимальную систему индивидуального учета тепла. Это возможность экономить потребление тепла и платить исключительно по собственному счетчику. На заседании Кабмина приняли важное постановление, которым утвердили соответствующий порядок!», – написал Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

Министр напомнил, что раньше индивидуальный (поквартирный) учет был доступен только для жителей сравнительно новых домов, с горизонтальной системой отопления. Жители старых домов, где отсутствует техническая возможность установить индивидуальный счетчик, платили по домовому счетчику, пропорционально площади квартиры. После принятия Закона «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения» в прошлом году жители домов с вертикальной разводкой также могут устанавливать приборы-распределители, которые также позволят регулировать температуру в квартирах и экономить на оплате за тепло. Постановление Кабмина №829 от 10 октября регулирует правила и порядок установки таких приборов.

«Доплачивать нужно будет лишь за обогрев общих мест пользования и вспомогательных помещений, согласно площади квартиры», – предупредил Геннадий Зубко.

«Само по себе появление возможности для потребителей самостоятельно решать, как им лучше оплачивать за тепло – только по показаниям общедомового счетчика или в соответствии с показаниями индивидуальных приборов учета – это однозначно позитив. Люди с распределителями будут больше мотивированы экономить тепловую энергию, повышать энергоэффективность своего жилья. Но бума установки распределителей тепла в ближайший год по ряду причин ожидать не приходится. Это возможность на перспективу, даже не ближайший год-два, а гораздо дольше», – считает энергоаудитор, менеджер проектов ДТЭК ЭСКО Сергей Свистюк.

Как будут считать тепло для каждой квартиры

В большинстве домов, построенных после 2009 года, система отопления горизонтальная, и поставить индивидуальные тепловые счетчики, которые будут фиксировать разницу между теплом на входе и выходе трубы из квартиры, можно без проблем. Но таких домов в Украине – всего порядка 10% от общего числа многоэтажек. В остальных 90% жилых домов – с вертикальной разводкой – тепло в каждое помещение поступает по отдельным стоякам, и здесь одним счетчиком не обойдешься. Поэтому до последнего времени жителям таких домов отказывали в праве на индивидуальные счетчики тепла.

Однако техническая возможность индивидуального подсчета потребленного тепла в домах с вертикальной разводкой существует (hit cost avocators), и во многих европейских странах ею давно пользуются. Теперь это возможно и в Украине.

Как рассказала директор Офиса поддержки реформ при Минрегионстрое Юлия Перчук, для индивидуального учета тепла в домах с вертикальной разводкой нужно будет ставить на каждую батарею прибор-распределитель. А кроме того – терморегулятор.

«Прежде чем ставить прибор-распределитель, на каждой батарее нужно будет установить терморегулятор. Это обязательное условие. Потому что индивидуальный учет тепла вводится именно ради того, чтобы жители могли экономить», – объясняет Юлия Перчук.

Устанавливать терморегуляторы лучше до начала отопительного сезона или после его окончания, потому что такие работы требуют разгерметизации системы отопления. А вот приборы-распределители устанавливаются снаружи батареи и крепятся к ним магнитами или болтами. Выглядят они как пульт от кондиционера, только без кнопок. Показатели высвечиваются на экране прибора.

«Кроме того, в доме устанавливается прибор, считывающий сигналы с индивидуальных распределителей. И они работают как одна система. Причем чем больше квартир оснащены такими индивидуальными приборами учета, тем выше точность показаний. В идеале к системе должны быть подключены хотя бы 75% квартир. Но, с учетом наших реалий, в постановлении заложена норма о том, что дом может перейти на индивидуальную систему учета тепла только при условии, что хотя бы 50% квартир дадут на это свое согласие. При этом этажность дома роли не играет», – говорит Юлия Перчук.

«Практика европейских стран показывает, что лучше, чтобы в доме 100% квартир были оборудованы распределителями. Это влияет на точность расчетов и учета тепла, а также минимизирует зависимость от "недобропорядочных соседей" которые могут попросту перекрыть у себя регулятор, чтобы согреваться за счет квартир сбоку, сверху, снизу…», – отмечает Сергей Свистюк.

Распределители стоят порядка 600-1000 грн на за прибор. Для трехкомнатной квартиры необходимо будет установить минимум 4 распределителя (на батареи в каждой комнате плюс кухня). То есть бюджет только на распределители составит порядка 2400-4000 грн. Но эту сумму необходимо умножить в несколько раз, поскольку помимо распределителей необходимо еще установить терморегуляторы и байпасы на батареи, если их нет. Это позволит жителям квартир регулировать температуру батарей и влиять таким образом на объемы потребляемого тепла.

К этому необходимо будет добавить стоимость концентраторов информации с распределителей через радиосвязь и доступом в интернет. Не каждая семья будет готова выложить за раз от 6 до 12 тыс. грн на такое, казалось бы, полезное мероприятие.

«При всем этом, необходимо знать и понимать, что 100% перекрытие регулятора на батарее не обеспечит "нулевой" платеж за тепловую энергию, поскольку есть еще отопление мест общего пользования, потери в внутридомовых сетях, которые будет фиксировать общедомой прибор учета», – предостерегает менеджер проектов ДТЭК ЭСКО Сергей Свистюк.

Установкой приборов-распределителей в Украине пока занимаются считанные компании. В Минрегионе рассчитывают, что, когда нормы закона начнут реализовываться, таких предложений на рынке станет больше и цены снизятся.

О технической возможности и экономической целесообразности

«Выбрать оптимальную систему индивидуального учета можно при технической возможности инженерных систем в доме», – заявил Геннадий Зубко.

Постановлением Кабмина №829 как раз утвержден «Порядок определения технической возможности установки узлов распределительного учета тепловой энергии и экономической целесообразности установки приборов – распределителей тепловой энергии».

В «Порядке…» говорится, что определять наличие технической возможности для установки узлов распределительного учета будут лицензированные инженеры по внутренним сетям. По результатам проверки они составляют акт соответствия дома следующим критериям:

отдельное ответвление системы отопления для отдельного помещения, наличие которого установлено во время визуального осмотра и которое предусмотрено принципиальной схемой внутридомовой системы отопления;

принципиальной схемой внутридомовой системы отопления предусмотрена техническая возможность установки автоматических регуляторов температуры в помещениях, что не приведет к нарушению гидравлического режима внутридомовой системы отопления;

во время установки узла распределительного учета будет обеспечено соблюдение требования применения средства измерительной техники и условий его надлежащей эксплуатации, которые указаны в технической документации на этот прибор;

возможность обеспечения свободного доступа для снятия показаний прибора учета, его обслуживания и замены.

В постановлении указано, что распределительные приборы учета могут быть установлены только в тех домах, которые соответствуют всем перечисленным критериям. Если же какому-то из критериев дом не соответствует, в акте могут быть предложены меры, осуществление которых позволит установить узлы распределительного учета.

А вот экономическая целесообразность установки распределителей тепловой энергии в многоквартирном доме определяется «собственником (собственниками) дома или другим лицом, которое определено собственниками», говорится в постановлении. Критерием экономической целесообразности считается срок окупаемости установки приборов. Если приборы окупаются за срок своей службы, устанавливать можно.

«Оценку возможности и экономической целесообразности установки распределителей могут выполнять энергоаудиторы в рамках комплексного энергетического обследования всего дома. Среди прочих мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению, энергоаудитор может предложить и установку распределителей и сделать предварительное технико-экономическое обоснование данного мероприятия», – говорит Сергей Свистюк.

Что надо сделать, чтобы приборы окупились

Эксперт по ЖКХ Андрей Никончук считает, что возможностью устанавливать индивидуальные приборы учета тепла захотят воспользоваться многие.

«Недогревы – это бич современной системы централизованного отопления. Установка счетчиков и распределителей на батарею позволит людям экономить, так что это будет пользоваться спросом. Конечно, если будут четко определены обязательства установщиков счетчиков и схемы распределения счетов, которые будут приходить на потребителей. С учетом тех квартир, кто установил, и кто не установил счетчики, как будет оплачиваться отопление за места общего пользования, на которые счетчики не будут ставиться, и т.д.», – говорит эксперт.

Наибольшие возможности по экономии тепловой энергии лежат далеко за пределами отдельных квартир – на уровне всего дома. Стены, инженерные коммуникации, чердак, подвал, крыша, подъезд у всего дома общие. Поэтому без энергоаудита всего здания жителям не обойтись. В отчете об энергоаудите могут быть предложены мероприятия для достижения максимального эффекта от поквартирного учета. А это общедомовые работы, например, оборудование автоматизированной системы управления теплоносителем (ИТП), балансировка системы (при этом желательно применять автоматические клапаны), утепление трубопроводов и обеспечение общедомового учета, если его нет. ИТП с помощью погодозависимой автоматики будет сам регулировать расход и температуру теплоносителя в доме в зависимости от температуры воздуха на улице

«Автоматика позволяет экономить от 10% тепла, и соответственно расходы жильцов на отопление. Балансировка стояков с помощью специальных клапанов позволяет выровнять гидравлику, чтобы было одинаково не жарко и не холодно, а на уровне комфортных 18-21 градусов. Возможно, где-то придется модернизировать или заменить насосы циркуляции теплоносителя, установить преобразователи частоты. Все эти мероприятия, их целесообразность, стоимость и сроки окупаемости должен рассчитать энергоаудитор», – говорит менеджер ДТЭК ЭСКО Сергей Свистюк.

Мероприятия по модернизации ИТП и балансировке стояков могут обойтись для одного дома от 300 до 700 тыс. грн, что сопоставимо с расходами половины жильцов на установку распределителей. Может оказаться, что гораздо проще объединить соседей вокруг идеи модернизации ИТП и балансировки для пользы и экономии на уровне всего дома. Профинансировать такие работы можно либо за счет «теплых кредитов», городских грантов по программам «70/30», либо энергосервисные компании (ЭСКО) смогут профинансировать и выполнить под ключ такие мероприятия.

Источник : https://dnews.dn