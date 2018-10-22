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"Повара Путина" сдали: Кремль заказал убийство замглаваря "ЛНР"
61-летний наемный провокатор и убийца рассказал, как окружение Путина убивало и запугивало противников режима и просто неугодных лиц
Люди российского миллиардера и владельца "ольгинской фабрики троллей" Евгения Пригожина ликвидировали в оккупированном Луганске высокопоставленного члена так называемой "ЛНР", о чем "Новой газете" рассказал один из группы киллеров.
Издание опубликовало материал о беседе с неким 61-летним Валерием Амельченко, который признался, что, работая на "повара Путина", был причастен к ряду провокаций, нападений и убийству.
В частности, он рассказал о своих "рабочих" визитах в Украину. Однако, если в конце 2013-го он бывал на Революции Достоинства в Киеве, то в 2014-2016 годах Амельченко работал на территории Донецкой и Луганской областей – как на подконтрольной, так и на неподконтрольной украинскому правительству.
"Упоминал о том, как в Луганске из "пэбэшки" (9-мм ПБ "пистолет бесшумный") был ликвидирован некий важный персонаж, "правая рука Плотницкого" — в своем подъезде, на лестничной площадке между 3-м и 4-м этажами девятиэтажного дома", – пишет издание.
Журналисты нашли сходства между описанным им убийством и ликвидацией советника главы "ЛНР" Дмитрия Каргаева, о смерти которого мы сообщали в марте 2016 года.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Путин, убийство, Кремль, ЛНР
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