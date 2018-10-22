"Россия лепит героев ": в Украине объяснили убийства Захарченко и Моторолы

22.10.2018 13:16

Ликвидация главарей «ДНР» и «ЛНР» позволила Кремлю создать из мертвых террористов «пантеон героев Донбасса».

Такое мнение высказал в эфире ObozTV заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко, комментируя годовщину убийства в Донецке террориста «ДНР» Арсена Павлова (позывной «Моторола»).

«Кто учил историю Советского Союза, не будет удивляться, как погибали герои Гражданской войны. Большинство» героев «были элементарными бандитами, это потом уже происходила определенная мифологизация. Котовский и другие перешли из криминальной среды в социальную и стали революционерами», — отметил эксперт.

«Они погибали, потому что с мертвого человека слепить героя гораздо проще, чем с живого. Мертвый не пойдет насиловать в соседнее село, не противоречит имиджу, который ему навязан. С одной стороны, они устраняют возможность дальнейшей негативизации этого» героя «, а с другой стороны — создают возможность его мифологизации. Якобы его убрали украинские ДРГ и он теперь герой — давайте теперь создадим стелу Гиви, Моторолы, Захарченко и будем молиться на этих трех богов «, — пояснил Петренко.

Источник : http://lugradar.net