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Стрельба в Керчи: за медпомощью обратились еще три человека
В больницы Крыма продолжают поступать пострадавшие в результате нападения.
В результате взрыва и стрельбы в керченском колледже на лечении в больницах трех регионов России остаются 50 человек.
Об этом 21 октября сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные "Минздрава Крыма".
"В медицинских организациях Крыма находится 25 человек. ... 25 пострадавших – в медицинских учреждениях Москвы и Краснодарского края", – говорится в сообщении.
По данным "Минздрава", в больницы Крыма продолжают поступать пострадавшие в результате нападения.
"За последнее время за помощью обратились еще три человека", – сообщили в ведомстве.
Вместе с тем из Симферопольской клинической больницы №6 на амбулаторное лечение отправлен один из пострадавших.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Донбасс, Керчь, медпомощь, пострадавшие
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