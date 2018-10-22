Стрельба в Керчи: за медпомощью обратились еще три человека

22.10.2018 07:16

В больницы Крыма продолжают поступать пострадавшие в результате нападения.

В результате взрыва и стрельбы в керченском колледже на лечении в больницах трех регионов России остаются 50 человек.

Об этом 21 октября сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные "Минздрава Крыма".

"В медицинских организациях Крыма находится 25 человек. ... 25 пострадавших – в медицинских учреждениях Москвы и Краснодарского края", – говорится в сообщении.

По данным "Минздрава", в больницы Крыма продолжают поступать пострадавшие в результате нападения.

"За последнее время за помощью обратились еще три человека", – сообщили в ведомстве.

Вместе с тем из Симферопольской клинической больницы №6 на амбулаторное лечение отправлен один из пострадавших.

Источник : https://www.segodnya.ua



