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Стрельба в Керчи: за медпомощью обратились еще три человека

22.10.2018 07:16
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Стрельба в Керчи: за медпомощью обратились еще три человека

В больницы Крыма продолжают поступать пострадавшие в результате нападения.

В результате взрыва и стрельбы в керченском колледже на лечении в больницах трех регионов России остаются 50 человек.

Об этом 21 октября сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные "Минздрава Крыма". 

"В медицинских организациях Крыма находится 25 человек.  ... 25 пострадавших – в медицинских учреждениях Москвы и Краснодарского края", – говорится в сообщении. 

По данным "Минздрава", в больницы Крыма продолжают поступать пострадавшие в результате нападения.

"За последнее время за помощью обратились еще три человека", – сообщили в ведомстве. 

Вместе с тем из Симферопольской клинической больницы №6 на амбулаторное лечение отправлен один из пострадавших. 

Источник : https://www.segodnya.ua 




Теги: Донбасс, Керчь, медпомощь, пострадавшие
 
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