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Супрун приглашает на бесплатные консультации для детских неврологов и нейрохирургов

22.10.2018 08:10
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Супрун приглашает на бесплатные консультации для детских неврологов и нейрохирургов
В Охматдете 22 и 23 октября 2018 года пройдут бесплатные консультации для детских неврологов и нейрохирургов

Об этом в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Нельзя пройти мимо возможности проконсультироваться с коллегой одной из лучших детских больниц мира! Следующие 2 дня в киевском Охматдете Кристина Го (врач-невропатолог и клинический нейрофизиолог  канадской больницы SickKids) будет проводить лекции и консультации для украинских коллег. Она руководит программой VNS, а ее клинические и исследовательские интересы включают детские судороги, VNS-терапию, хирургическое лечение фармакорезистентной эпилепсии и функциональную нейровизуализацию", - написала она.

Как отметила Супрун, Охматдет приглашает детских неврологов и нейрохирургов встретиться с Кристиной Го, послушать презентации коллеги и получить необходимые консультации.

Источник : https://ru.espreso 



Теги: Донбасс, Охмадет, курсы
 
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