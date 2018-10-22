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Архив - Украина

Угроза нацбезопасности: в Украине запретили известных актеров из России

22.10.2018 19:59
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Министерство культуры Украины внесло российского актера театра и кино, продюсера Леонида Ярмольника и актрису Ирину Алферову в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Соответствующее обновление на сайте ведомства появилось 22 октября. Согласно изменениям в законе "О кинематографии", Госкино отказывает в выдаче или прекращает действие государственного удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов с их участием.

"Во исполнение требований Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины" Служба безопасности Украины предоставила Министерству культуры список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины", - сказано в пояснении.

Источник : https://www.obozrevatel 



Теги: Украина, Донбасс, актер, министерство культуры и туризма
 
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