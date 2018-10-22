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В Керчи произошел еще один взрыв рядом с политехническим колледжем
22.10.2018 18:57
Взрыв прогремел в здании церкви “Добрая весть”, которая расположена рядом с политехническим колледжем
Об этом сообщает "Крым. Реалии".
По словам спасателей, произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением. Пострадал один человек. 13 человек эвакуировали из здания. Во время пожара удалось спасти одну женщину, которую затем доставили в Керченскую городскую больницу №1.
По предварительной версии спасателей, причиной взрыва могло стать неосторожное обращение с газовым баллоном при его замене.
Источник : https://ru.espreso.tv/news
Теги: Донбасс, Керчь, взрыв
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