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В Керчи произошел еще один взрыв рядом с политехническим колледжем

22.10.2018 18:57
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Взрыв прогремел в здании церкви “Добрая весть”, которая расположена рядом с политехническим колледжем

Об этом сообщает "Крым. Реалии".

По словам спасателей, произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением. Пострадал один человек. 13 человек эвакуировали из здания. Во время пожара удалось спасти одну женщину, которую затем доставили в Керченскую городскую больницу №1.

По предварительной версии спасателей, причиной взрыва могло стать неосторожное обращение с газовым баллоном при его замене.

Источник : https://ru.espreso.tv/news 



Теги: Донбасс, Керчь, взрыв
 
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