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В Раду внесли законопроект о введении штрафов за ношение военной формы
Депутатами Верховной Рады Украины был зарегистрирован законопроект, в соответствии с которым на территории страны должна быть существенно ужесточена ответственность за незаконные действия в отношении государственных наград, незаконное ношение военной формы одежды, а также за надругательство над местом захоронения защитника суверенитета и территориальной целостности Украины, передает replyua.net.
Данный законопроект был зарегистрирован под номером 9217. В том случае, если он будет принят, в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины необходимо внести соответствующие изменения. Авторами этого законопроекта оказалась целая группа народных избранников, среди которых Александр Третьяков, руководитель комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью. Он считает, что благодаря принятию данного законопроекта, в Украине существенно удастся повысить уровень уважения к защитникам страны.
«Так, если себестоимость пошива костюма военнослужащих ВСУ составляет три тысячи гривен, то размер штрафа за незаконное ношение военной формы военнослужащих ВСУ лицами, не имеющими на то права, не может быть ниже себестоимости такой военной формы», - пояснил Третьяков.
Теги: Донбасс, Рада, штраф, форма
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