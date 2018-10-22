В Сумах изобрели съедобную посуду

22.10.2018 22:17

Сумской преподаватель создал съедобную посуду с целью уменьшить уровень загрязнения окружающей среды. Об этом сообщает replyua.net, ссылаясь на Униан.



Учёный Сумского аграрного университета Дмитрий Бидюк благодаря своей разработке показал методы снижения потребления бытового пластика. Именно он имеет огромное негативное влияния на процессы ухудшения состояния экологии. Ведь изделия из указанного материала крайне токсичны и очень долго разлагаются. Дмитрий предложил создавать посуду, которая будет иметь низкую себестоимость, а также не вредит здоровью человека и окружающему миру. Он предложил делать стаканчики из мармелада, питьевые соломинки из фруктов, пакеты из всё тех же продуктов питания и прочее.



Преподаватель показал свои разработки не только украинскому потребителю, а и представил их на суд мировой общественности. Как результат, Проект Дмитрия Бидюка победил на международном конкурсе студенческих стартапов, который проходил в Дании. Это стало ещё одним весомым шагом на пути к реализации идеи в глобальных масштабах.