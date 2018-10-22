Запад выдаст Украине "гигантский" кредит

22.10.2018 07:56

Международный валютный фонд выделит Украине кредит на сумму 3,9 миллиарда долларов. Об этом говорится на сайте МВФ.

Кредит рассчитан на 14 месяцев, соглашение должно помочь Украине в достижении экономической устойчивости и роста, говорится в сообщении. Соглашение заменит предыдущее, которое Киев заключил с МВФ в 2015 году.

Средства направят на снижение инфляции, реформы по укреплению налогового администрирования и финансового сектора, полагают в МВФ. Для получения кредита Киев выполнил сразу несколько условий.

Так, МВФ потребовал провести антикоррупционную реформу, реформу Государственной фискальной службы, а также повысить цены на газ для населения. В итоге Украина выполнила все требования фонда.

В августе Украина не смогла получить от МВФ транш в размере 1,9 миллиарда долларов, что заблокировало возможность финансовой помощи. Тогда Киев не выполнил одно из условий получения денег — увеличение цены на газ для населения на треть.

Источник : https://antikor.com.ua