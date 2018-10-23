Боевикам «ДНР» разрешили стрелять в наблюдателей СММ ОБСЕ

23.10.2018 11:30

Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты под временно оккупированной Горловкой получили «полномочия» стрелять по автомобилям наблюдателей СММ ОБСЕ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 21 октября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,

«21 октября на блокпосте в Горловке член вооруженных формирований указал сотрудникам Миссии, пребывавшим в главной машине патруля, что им можно проезжать через блокпост. Потом этот же член вооруженных формирований остановил остальные три машины патруля и сказал наблюдателям, что он уполномочен стрелять по главной машине патруля, так как она не остановилась. Примерно через 5 минут трем машинам патруля разрешили проехать через блокпост».