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Боевикам «ДНР» разрешили стрелять в наблюдателей СММ ОБСЕ
23.10.2018 11:30
Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты под временно оккупированной Горловкой получили «полномочия» стрелять по автомобилям наблюдателей СММ ОБСЕ. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 21 октября 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«21 октября на блокпосте в Горловке член вооруженных формирований указал сотрудникам Миссии, пребывавшим в главной машине патруля, что им можно проезжать через блокпост. Потом этот же член вооруженных формирований остановил остальные три машины патруля и сказал наблюдателям, что он уполномочен стрелять по главной машине патруля, так как она не остановилась. Примерно через 5 минут трем машинам патруля разрешили проехать через блокпост».
Теги: Донбасс, ОБСЕ, ДНР, боевики, стрельба
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