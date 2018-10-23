Грипп атакует: медики озвучили главные правила защиты от болезни

23.10.2018 17:00

Этой осенью украинцев ждет серьезное похолодание, а это означает, что грядет новая волна заболевания гриппом.



Об этом пишет Сlutch.



Ниже мы расскажем, о главных правилах защиты от гриппа.



Прививка. В том случае, если у вас имеются эндокринные хронические заболевания или же какие-то гормональные нарушения в организме, а также любые патологии органов дыхания, следует незамедлительно провести вакцинацию от опасного вируса. Это поможет избежать в будущем серьезных осложнений. При этом в зону риска подхватить инфекцию попадают: пожилые люди, с ослабленным иммунитетом, дети и беременные женщины. Вирус гриппа способен без какого-то особого труда атаковать перечисленные категории населения, а прививки являются действенным методом защиты.



Чистота. Чтобы избежать возможного заражения гриппом, который, кстати, активно разгуливает в общественных местах, помещениях и везде, где есть скопление народа, следует соблюдать правило чистоты. Известно, что соблюдение гигиенических норм является одной из мер защиты от недуга. Предметы, которые вы держите в руках должны быть стерильными. В особенности телефоны, наушники и тд. Кроме этого чистыми должны быть предметы, которые расположенные в зоне дыхания, от них также легко заразиться.



Изоляция. Как было обозначено выше, грипп любит общественные места. Именно поэтому следует держаться от людей подальше, в особенности тех, что имеют явные признаки гриппа или простуды. Также нужно отходить на приличное расстояние или же пользоваться маской, марлевой повязкой. Если дома кто-то подхватил грипп, то следует ограничить контакт и держать отдельно свои столовые приборы, полотенца и другие предметы постоянного пользования.



ЗОЖ. Это, пожалуй, будет одним из самых основных правил. Когда вы соблюдаете здоровый образ жизни, то вирус попросту не сможет к вам «пристать», потому что у вас будет закаленный и бодрый организм, а все дело в том, что ваша иммунная система работает на полную катушку. Отметим, что при отсутствии вредных привычек иммунитет также является на порядок выше, чем у курящих и алкоголиков.

Источник: https://zi.dn.ua