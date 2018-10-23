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Их было четверо: очевидцы утверждают, что Росляков был не один
23.10.2018 20:45
Продолжают появляться сведения о трагедии в Керченском политехническом колледже, которые противоречат официальной версии российских властей. В частности, очевидцы сообщают о нескольких мужчинах в масках. Такая информация собрана и опубликована в Twitter пользователем RоksolanaToday&Крым.
Так, несколько человек со ссылкой на слова очевидцев сообщают, что нападавших было четверо. Кроме того, люди говорят и о других «нестыковках» и расхождениях с официальной версией, на которые указывают некоторые моменты видеозаписи.
«Керчь верит своим ушам, своим глазам и своим детям… И не верит „властям“…все это подстава и ложь», — пишет RоksolanaToday&Крым.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, Крым, Керчь, убийство, теракт, техникум
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