Их было четверо: очевидцы утверждают, что Росляков был не один

23.10.2018 20:45

Продолжают появляться сведения о трагедии в Керченском политехническом колледже, которые противоречат официальной версии российских властей. В частности, очевидцы сообщают о нескольких мужчинах в масках. Такая информация собрана и опубликована в Twitter пользователем RоksolanaToday&Крым.

Так, несколько человек со ссылкой на слова очевидцев сообщают, что нападавших было четверо‏. Кроме того, люди говорят и о других «нестыковках» и расхождениях с официальной версией, на которые указывают некоторые моменты видеозаписи.

«Керчь верит своим ушам, своим глазам и своим детям… И не верит „властям“…все это подстава и ложь», — пишет RоksolanaToday&Крым.

Источник: https://donpress.com