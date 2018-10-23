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Нужны войска: стало известно, как оккупация Крыма подстегнула страны НАТО
Аннексия Крыма лишь подтвердила верность решения, считает посол республики Латвия в Украине
Без участия в таких крупных международных союзах как ЕС и НАТО Латвии было бы очень трудно сохранить свою независимость в нынешней геополитической ситуации.
Об этом заявил чрезвычайный уполномоченный посол республики Латвия в Украине Юрис Пойканс, передает Обозреватель.
Он уточнил, что аннексирование Российской Федерацией украинского Крыма только подтвердило верность решения Риги присоединиться к Североатлантическому Альянсу.
"В этом смысле вступление в НАТО для нас было очень-очень важно. И в ЕС - часто о Европейском Союзе думают как об экономической организации, но там сильнейшая составляющая безопасности", - подчеркнул Пойканс.
Он считает, что ситуация с Крымом поменяла мнение и в странах Балтии, и в Брюсселе, и в Вашингтоне, приведя их к выводу, что для укрепления психологического состояния безопасности необходим определенный контингент войск, который сегодня и находится в странах Балтии.
"Опять же, он сравнительно небольшой. Но он больше имеет фактор того, что НАТО серьезно настроено на защиту своих стран-членов. И понятно, что это тоже очень важно для жителей Латвии - ощущение этой стабильности", - подытожил посол.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Крым, войска, НАТО, оккупация
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