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Отопительный сезон: Сколько газа запасла Украина
Запасы газа в украинских хранилищах с начала сезона закачки, стартовавшего в начале апреля, увеличились в 2,2 раза, или почти на 9,5 млрд кубометров. Сейчас запасы достигают 16,9 млрд кубометров, и как передает replyua.net, такие данные озвучили операторы газотранспортной системы Укртрансгаз.
Согласно последнему сообщению, с 1 по 20 октября в хранилища было закачано 680 млн кубометров газа. По состоянию на 20 октября запасы газа в ПХГ составляют 16,9 млрд куб. м, что на 0,15% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года (16,93 млрд куб. м). Впрочем, в этом году «Нафтогаз» снизил плановые объемы по запасам голубого топлива. Официально отопительный сезон в Украине стартовал 15 октября, но не во всех регионах он начался вовремя.
В первую очередь, это было связано с тем, что пока в стране сохраняется очень тёплая погода. Ранее украинские СМИ напомнили о том, что без российского газа Украина живёт уже более 1000 дней. Российский газ проходит через Украину только транзитом в страны Евросоюза.
Источник: https://replyua.net
Теги: Украина, Донбасс, газ, запас, отопительный сезон
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