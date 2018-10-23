- Украинцам подготовили еще одно повышение тарифов: когда готовиться к удару19:02
- Включение "ДНР" в состав России: Ходаковский рассказал о принятом в Москве решении18:45
- Погода в ноябре в Украине: синоптики уточнили свой прогноз18:30
- В Мариуполе правоохранители изъяли из автомобиля гранату18:15
- Савченко заявила, что нуждается в операциях17:15
- Грипп атакует: медики озвучили главные правила защиты от болезни17:00
- Студенты Донецкой области посетили престижный форум в Японии16:50
- В Днепропетровской области из школы срочно эвакуировали детей16:16
- Почему Украине ни в коем случае нельзя отказываться от "минского процесса": в США назвали причины15:48
- Житель Марьинки получил ранения в результате обстрела15:15
Погода в ноябре в Украине: синоптики уточнили свой прогноз
Последний месяц осени в Украине будет часто идти мокрый снег, в дневные часы ожидаются заморозки, но при этом резких скачков температуры не будет.
Как передает replyua.net со ссылкой на Метеопрог, синоптики прогнозируют сильное похолодание уже в конце октября. Согласно их прогнозу, в ночные часы температура воздуха составит 3-5 градусов тепла, а днём воздух будет прогреваться всего до 9-10 градусов со знаком плюс. Осадки в виде мокрого снега синоптики обещают только ближе к концу ноября, поскольку до середины месяца температура будет удерживаться в пределах 4-10 градусов со знаком плюс. При этом долгосрочный прогноз указывает на то, что будет мало дождливых дней.
Будет преобладать малооблачная погода и, несмотря на низкие температуры воздуха, в ноябре украинцев ждет много солнечных дней. Также синоптики отметили, что в ноябре будет и несколько дождливых дней, при этом осадки будут продолжительными, но в то же время прогнозируется и солнечная погода при плюсовой температуре.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, погода, ноябрь
- Сегодня в Украине будет ясно и солнечно - прогноз погоды на 4 августа
- Ну и погодка! Синоптики рассказали, какими будут затяжные выходные в Украине
- Погода в Украине на 2 февраля: на западе и севере - мокрый снег с дождем, на дорогах - гололед
- Прогноз на 14 сентября: шквалистый ветер и снова потепление
- ГАИ предупреждает: выходные готовят водителям сложные погодные условия
- Украину накроет новый циклон с сильнейшими снегопадами
- Включение "ДНР" в состав России: Ходаковский рассказал о принятом в Москве решении18:45
- В Мариуполе правоохранители изъяли из автомобиля гранату18:15
- Житель Марьинки получил ранения в результате обстрела15:15
- В «ДНР» ПО-ПРЕЖНЕМУ ГОВОРЯТ О ПРИКАЗЕ НЕ ПУСКАТЬ ОБСЕ НА ЮГ14:45
- СМИ: Россияне из ЧВК "Вагнер" расстреляли в Луганске близкого соратника Плотницкого – громкие подробности14:20
- В неподконтрольной Горловке член НВФ угрожал открыть огонь по ОБСЕ13:11
- В ОРДО члены НВФ взорвали гранату «из-за любви»: есть погибшие12:14
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением 10:40
- В Луганске КАМАЗ боевиков «ЛНР» серьезно травмировал людей на остановке10:30
- Стало известно имя ликвидированного боевика «ДНР»10:10
- Теперь Захарченко них он преступник: российские СМИ быстро и резко поменяли риторику19:10
- Украинцам подготовили еще одно повышение тарифов: когда готовиться к удару19:02
- Включение "ДНР" в состав России: Ходаковский рассказал о принятом в Москве решении18:45
- Погода в ноябре в Украине: синоптики уточнили свой прогноз18:30
- В Мариуполе правоохранители изъяли из автомобиля гранату18:15
- Эти простые советы помогут уберечься от морщин18:00
- 4 знака зодиака, которым сильно повезет в ноябре-201817:31
- Савченко заявила, что нуждается в операциях17:15
- Грипп атакует: медики озвучили главные правила защиты от болезни17:00
- Студенты Донецкой области посетили престижный форум в Японии16:50
- Эти простые советы помогут уберечься от морщин18:00
- 4 знака зодиака, которым сильно повезет в ноябре-201817:31
- Появилась формула совместимости в браке по дате рождения10:00
- В соли нашли опасный инородный элемент09:00
- Ученые назвали неожиданную пользу нитратов22:32
- Найден способ предсказать смерть22:00
- Детская жестокость. Как бороться с травлей в школе?20:34
- Диетологи назвали напиток, существенно ускоряющий похудение17:00
- Почему женщинам не стоит оценивать себя по внешности: ответ психолога16:03
- Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 октября 2018 года17:45
- Не дают разрешения на эвакуацию: Собаки разрывают тела погибших в «серой зоне» жителей
- Обстрел в районе КПВВ Марьинка, есть повреждения, мирные жители находились в палатке
- "Мы будем ждать прихода Тимошенко..." - Ходаковский поразил жителей "ДНР" неожиданным заявлением
- На Донбассе обострение, прошел бой: подробности успеха ВСУ
- Всё, это конец! Боевики заявили о крахе "ДНР", "армия" разваливается
- В Украине тарифы на электричество будут считать по-новому
- В Луганске боевики расстреляли мужчину и забрали у него деньги
- «Русский мир» надоел: жителям Донбасса массово захотелось в Украину
- Неделя испытаний: в Украине прогнозируют мокрый снег и штормовой ветер
- Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 октября 2018 года