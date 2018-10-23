Погода в ноябре в Украине: синоптики уточнили свой прогноз

23.10.2018 18:30

Последний месяц осени в Украине будет часто идти мокрый снег, в дневные часы ожидаются заморозки, но при этом резких скачков температуры не будет.

Как передает replyua.net со ссылкой на Метеопрог, синоптики прогнозируют сильное похолодание уже в конце октября. Согласно их прогнозу, в ночные часы температура воздуха составит 3-5 градусов тепла, а днём воздух будет прогреваться всего до 9-10 градусов со знаком плюс. Осадки в виде мокрого снега синоптики обещают только ближе к концу ноября, поскольку до середины месяца температура будет удерживаться в пределах 4-10 градусов со знаком плюс. При этом долгосрочный прогноз указывает на то, что будет мало дождливых дней.

Будет преобладать малооблачная погода и, несмотря на низкие температуры воздуха, в ноябре украинцев ждет много солнечных дней. Также синоптики отметили, что в ноябре будет и несколько дождливых дней, при этом осадки будут продолжительными, но в то же время прогнозируется и солнечная погода при плюсовой температуре.

Источник: https://from-ua.com