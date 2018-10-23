Рост всех тарифов. Сколько будем платить за коммуналку

23.10.2018 08:16

Со следующего месяца стоимость газа для украинцев увеличится практически на четверть. Вслед за голубым топливом вырастут в цене и остальные коммунальные услуги, особенно отопление и электричество.

Сколько придется платить за коммуналку в грядущем отопительном сезоне и какие сюрпризы готовит Украине дальнейшее сотрудничество с МВФ, разбирались «Вести».

С 1 ноября 2018 года цена на газ для населения составит 8550 грн за тыс. кубометров. Такое решение приняло правительство в ходе экстренного заседания в пятницу. Это означает, что цена на газ вырастет на 23,5%. Напомним, сейчас тариф на газ для населения составляет 6,96 грн/куб. м. При этом, учитывая, что МВФ требует от Украины повышения цены для населения до уровня импортного паритета — это повышение далеко не последнее. По разным оценкам, уже в следующем отопительном сезоне украинцы будут вынуждены платить за голубое топливо от 12 тыс. до 14 тыс. грн за тыс. кубометров.

Исходя из среднего потребления газа на одного человека в объеме 20 кубометров в месяц, семье из трех человек уже со следующего месяца придется платить не 414 грн, а порядка 510 грн в месяц за 60 кубометров использованного газа. А в следующем отопительном сезоне — около 720 грн.

Повышение цены на газ автоматически вызовет увеличение тарифов на услуги ЖКХ. Больше всего возрастет в цене отопление. Доля газа в его себестоимости составляет порядка 80%. Таким образом, стоимость отопления в столице для абонентов «Киевтеплоэнерго» возрастет до 1550–1600 грн за Гкал (в многоэтажках со счетчиками тариф составляет 1337 грн/Гкал). Примерно на 17% увеличится стоимость отопления и в других городах. Кроме того, газ также является неотъемлемой составляющей в производстве электроэнергии на ТЭЦ и горячей воды. Таким образом, если прошлой зимой за среднестатистическую квартиру площадью 50 кв. м нужно было заплатить порядка 1,5 тыс. грн в месяц, то теперь платежка вырастет до 1,8–2 тыс. грн. Но сначала новые тарифы нужно будет утвердить в НКРЭКУ.

К слову, за последние пять лет стоимость газа в Украине для населения выросла в гривневом эквиваленте в 8,5 раза (с 960 грн до 8,5 тыс. грн за тыс. кубометров), в долларах — в 3 раза (с $116,3 до $305).

Можно было избежать?

Решение о повышении цены в правительстве приняли единогласно, заявив, что без этого Украину ждал бы финансовый кризис, так как нужно оплачивать миллиардные кредиты, а без поддержки МВФ это сделать невозможно. Так ли это на самом деле? Как отмечает эксперт реанимационного пакета реформ Виктор Таран, важно напомнить: МВФ требовал повышения цены на газ на 60%. «Судя по вчерашней двухходовке, МВФ пошел на уступки правительству Украины и согласился на это минимальное повышение, что позволило избежать стране дефолта в начале следующего года», — подчеркнул Таран. В свою очередь экономист Виктор Скаршевский, наоборот, считает, что повышения можно было избежать. «Все высказывания о возможном дефолте после отказа от сотрудничества с МВФ — не более чем страшилка. Деньги, о которых идет речь, $1,9 млрд, это не критическая для страны сумма, которую можно быстро привлечь на внешних рынках путем размещения еврооблигаций. Да, это будет чуть дороже, зато цену на газ можно было бы не повышать», — полагает Скаршевский. Более того, по его словам, собственной добычи газа вполне хватает для потребности населения. «А себестоимость украинского газа не превышает 3,5 тыс. грн, что более чем вдвое меньше новой цены», — отмечает Скаршевский. Но в таком случае Украина не могла бы больше рассчитывать на деньги МВФ.

Новая программа

Впрочем, есть и хорошие новости. МВФ и Украина согласовали новую 14-месячную программу поддержки экономической политики в режиме ожидания (SBA). Она заменит программу расширенного финансирования (EFF), согласованную в марте 2015 года, срок действия которой истекает в марте 2019 года. Как считает экономист Олег Устенко, несмотря на то что соглашение находится только на рабочем уровне, оно все же появилось. «Без пятничной неожиданной встречи Кабмина и повышения цен на газ этого бы не произошло. Теперь для получения транша Украина должна принять «правильный» бюджет с «правильным» дефицитом. Это основное условие, для того чтобы совет директоров МВФ принял позитивное решение. До тех пор, пока нет бюджета, решение по Украине принято не будет. А значит, и денег тоже не будет», — говорит экономист Олег Устенко. Одним из главных вопросов при согласовании бюджета-2019 также будет объем субсидий. Как ранее писали «Вести», пока проект главной сметы страны на следующий год предусматривает сокращение расходов на субсидии с 71 млрд грн в 2018 году до 55 млрд грн. При таком финансировании количество субсидиантов придется уменьшить в полтора раза. Кроме того, как отмечают эксперты, чтобы угодить МВФ, парламентарии предусмотрели на следующий год сокращение социальных выплат: в частности, уменьшение расходов на субсидии по ЖКХ, отказ от повышения зарплат госслужащим, а также перенос сроков индексации пенсий с января на март.

Источник: https://antikor.com.ua