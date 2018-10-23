Санкции РФ против Украины: Песков пояснил детали

23.10.2018 20:15

Указ Путина «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации» предполагает ответные санкции на действия Украины, которые не коснутся украинцев, находящихся в России. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков журналистам в Москве, пишет «УНИАН».

«Украина предпринимает меры и в отношении экономики, и в отношении юридических лиц, и в отношении физических лиц. Поэтому ни одного, ни другого, ни третьего исключать нельзя. Указом предписывается правительству разработать соответствующий перечень, который будет разработан», – сказал Песков, отвечая на вопрос, каких сфер могут коснуться санкции РФ.

На уточняющий вопрос издания, могут ли эти санкции массово затронуть граждан Украины, которые находятся на территории РФ, или они будут иметь точечный характер, он сказал, что «президент Путин неоднократно говорил о том, что граждане Украины страдают из-за той политики, которую проводит руководство из-за тех авантюрных действий, в которые граждане Украины были втянуты на юго-востоке страны». «Президент Путин неоднократно говорил, что мы не считаем в данном случае своим визави по каким-то рестрикциям украинский народ», – сказал Песков.

Он добавил, что украинский народ является «братским», «за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в националистических и ультранационалистических настроениях».

Источник: https://dnews.dn.ua