Савченко заявила, что нуждается в операциях

23.10.2018 17:15

Надежда Савченка, бывшая политическая заключенная Российской Федерации, а ныне народный депутат Украины, которую подозревают в подготовке террористического акта, заявила, что нуждается в двух операциях на колене. Такое заявление она сделала сегодня во время заседания Шевченковского районного суда, передает replyua.net.



«Мне действительно нужно две операции, это старая травма, это из армии, в колене... Одна на мениске, одна из-за порыва крестообразной связки», - заявила Надежда Савченко. По ее словам, у нее началось воспаление из-за нехватки движения в следственном изоляторе. Одновременно с этим, по словам Савченко, врачи не рекомендуют ей проводить операцию в СИЗО, поскольку реабилитационный период после хирургического вмешательства должен продолжаться от 6 до 9 месяцев. В настоящее время врачи посоветовали ей начать тренировки на специальных тренажерах. «У меня нет возможности поставить тренажеры, которые даже в мою камеру не влезут. Наверное, пока я буду терпеть боль. Ничего, не в первый раз», - заявила Савченко.



Напомним, сегодня Шевченковский суд Киева должен был рассмотреть ходатайство, относительно продления срока содержания Надежды Савченко под стражей. Ей инкриминируют сговор с Владимиром Рубаном, главой организации «Офицерский корпус», для посягательства на конституционный порядок в Украине, путем покушения на руководство страны.