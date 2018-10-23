Студенты Донецкой области посетили престижный форум в Японии

23.10.2018 16:00



Тридцать украинских студентов IT-специальностей, которые стали победителями конкурса «Программист 2018» благотворительного Фонда Бориса Колесникова, провели четыре дня в Токио. Среди них – и студенты Донецкого региона (Мариуполя, Краматорска, Покровска).

Они посетили международную выставку информационных технологий Ceatec Japan 2018, а также любимые туристами уголки японской столицы: памятник Хатико, остров Одайба со Статуей Свободы, храм Мэйдзи, модный район Сибуя, Восточный сад в Императорском дворце и др.

Основной целью поездки было ознакомление с новейшими технологическими трендами в рамках Ceatec Japan. Крупнейшая в Азии выставка с каждым годом бьет рекорды посещаемости. В этом году свои новинки в области информационно-коммуникационных технологий и электроники показали 800 экспонентов. Гостями экспозиции стали около 180 тыс посетителей. Выставка посвящена японским стратегиям развития, созданию «Общества 5.0», в котором умные технологии интегрированы во все области жизни и деятельности. Элементы умного общества – кибер-физические системы, робототехника и искусственный интеллект – вызвали особенный интерес украинских айтишников.

Президент благотворительного Фонда Борис Колесников уверен: именно информационные технологии являются одной из важнейших отраслей роста для украинской экономики. «Специалисты считают, что в ближайшее время около четверти миллиона украинцев будут работать в сфере IT. Победителям нашего конкурса «Программист» гарантирован завтрашний день. И от нас всех зависит, останутся они в Украине в дальнейшем или нет. Мы не зря выбрали Токио в качестве призовой поездки для программистов. Ведь Япония – самый яркий пример роста и развития. После Второй мировой войны страна была разрушена, пребывала в полной нищете, без какой-либо инфраструктуры. За несколько десятилетий она смогла построить одну из сильнейших экономик мира – образец для наследования», – отметил Борис Колесников.

Напомним, победителями первого всеукраинского конкурса «Программист» стали студенческие команды «Телега» и «Belov's Four» из Национального аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» (г. Харьков), «BITE.us» из Одесского национального политехнического университета; представители ведущих вузов Донецкой области: «KorLab» из Приазовского государственного технического университета (г. Мариуполь), «Команда ДонНТУ» из Донецкого национального технического университета (г. Покровск), «KIT» из Донбасской государственной машиностроительной академии (г. Краматорск).

На данный момент проходит регистрация студентов для участия в двух образовательных инициативах Фонда – «Пищевые технологии 2019» и «Авиатор 2019», с поездками победителей на профильные форумы в Кельн и Париж соответственно.

Пресс-служба фонда.