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Новые правила получения субсидий
Украинцев предупредили, что новые правила получения субсидий могут обернуться настоящим апокалипсисом
Об этом заявил экономист Александр Охрименко.
«Из-за новых правил субсидии будут урезать. Причем, радиальным способом. Соответственно, на сегодняшний момент получить субсидии станет очень сложно. Как следствие, стоит ожидать массовых неплатежей и роста долгов на коммуналку. Из-за высоких тарифов людям будет сложно платить за газ, у них просто не будет денег», — отметил он.
Более того, как утверждает эксперт, в ближайшее время количество субсидиантов «уменьшится в два раза».
Как сообщалось ранее, Кабинет министров изменил условия оформления субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщается на сайте Кабмина.
Согласно новым правилам, при расчете жилищной субсидии в совокупный доход не включаются уплаченные алименты и бюджетная дотация за выращивание молодняка крупного рогатого скота.
Кроме того, субсидию на общих условиях могут получить граждане, у которых есть задолженность по уплате единого социального взноса по вине работодателя, а также те семьи, отопительная, а не общая, площадь жилья которых не превышает 120 кв. метров для квартиры и 200 кв. метров для индивидуального дома.
В случае, если член домохозяйства не имеет доходов по причине болезни или он алко- или наркозависимый (при наличии справки от врача), онкобольной (при наличии заключения ВКК), субсидию вправе назначить Комиссия по вопросам назначения жилищных субсидий.
Помимо этого, граждане, получающие пенсию в связи с потерей кормильца, достигшие пенсионного возраста или получающие пенсию по выслуге лет, а также те, кто получает государственную социальную помощь по инвалидности с детства имеют право на сверхнормативную площадь (не более 30% от нормы).
Еще одно нововведение: с 1 октября, если стоимость фактически потребленной услуги меньше объема обязательного платежа, субсидиант имеет право оплачивать только стоимость фактически потребленной услуги.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, субсидия, коммунальные услуги
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