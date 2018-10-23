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Украинцам подготовили еще одно повышение тарифов: когда готовиться к удару
Для украинцев подорожает телефонная связь: тарифы на нее вырастут уже с 1 ноября
Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). По словам ее представителей, с 1 ноября 2018 года в Украине вырастут предельные тарифы на фиксированную телефонию — то есть проводную телефонную связь, передает Политека.
Сообщается, что тарифы поднимутся в среднем на 7,5%-16,9%.
«Обращаем внимание, что с 1 ноября 2018 года вступают в силу новые предельные тарифы, утвержденные решением НКРСИ от 18 сентября 2018 года… и зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 2 октября 2018 года», — сообщается на сайте регулятора.
Обновленные предельные тарифы будут представлены 30 октября в бюллетене «Официальный вестник Украины» № 83.
Стоит отметить, что на этом повышение тарифов на фиксированную телефонную связь не закончится: второй этап этого процесса начнется 1 января 2019 года.
В августе этого года НКРСИ приняла решение о двухэтапном повышении тарифов на фиксированную телефонию. В рамках этой инициативы соответствующие тарифы должны повысить на 9-27% в ближайшее время.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, телефон, тариф, повышение тарифов
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