Украинцам подготовили еще одно повышение тарифов: когда готовиться к удару

23.10.2018 19:02

Для украинцев подорожает телефонная связь: тарифы на нее вырастут уже с 1 ноября

Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ). По словам ее представителей, с 1 ноября 2018 года в Украине вырастут предельные тарифы на фиксированную телефонию — то есть проводную телефонную связь, передает Политека.

Сообщается, что тарифы поднимутся в среднем на 7,5%-16,9%.

«Обращаем внимание, что с 1 ноября 2018 года вступают в силу новые предельные тарифы, утвержденные решением НКРСИ от 18 сентября 2018 года… и зарегистрированные в Министерстве юстиции Украины 2 октября 2018 года», — сообщается на сайте регулятора.

Обновленные предельные тарифы будут представлены 30 октября в бюллетене «Официальный вестник Украины» № 83.

Стоит отметить, что на этом повышение тарифов на фиксированную телефонную связь не закончится: второй этап этого процесса начнется 1 января 2019 года.

В августе этого года НКРСИ приняла решение о двухэтапном повышении тарифов на фиксированную телефонию. В рамках этой инициативы соответствующие тарифы должны повысить на 9-27% в ближайшее время.

Источник: https://from-ua.com