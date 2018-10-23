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Украинцев могут штрафовать на незаконное ношение формы

23.10.2018 15:03
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Украинцев могут штрафовать на незаконное ношение формы

Депутаты Верховной Рады зарегистрировали законопроект (№9217), предлагающий штрафовать украинцев за незаконное ношение военной формы.

По словам одного из авторов законопроекта, руководителя комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников АТО и людей с инвалидностью Александра Третьякова (фракция "Блок Петра Порошенко"), цель законопроекта — усилить уважение к защитникам Украины.

Депутаты предлагают за незаконное ношение военной формы со знаками различия военнослужащих  выносить предупреждение или штрафовать на сумму 150-200 необлагаемых минимумов доходов (2550-3400 грн) с конфискацией соответствующей формы одежды.

Законопроект также предусматривает увеличение размера штрафа от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-1700 грн) с конфискацией государственных наград в случае их незаконной покупки, продажи, обмена или платной передачи, присвоения и ношения.

За незаконное изготовление ордена, медали или нагрудного знака предлагают штрафовать в размере 100-200 необлагаемых минимумов (1700-3400 грн) с конфискацией.

Законопроект также предусматривает уголовную ответственность за осквернение или разрушение памятника, воздвигнутого в память о людях, защищавших независимость и территориальную целостность Украины, участвовавших в АТО, а также тех, кто принимал участие в Революции Достоинства.

Отметим, что подобный законопроект предлагался еще в 2011 году, но не нашел поддержки у большинства депутатов.

 

Источник: https://www.0629.com.ua 



Теги: Донбасс, закон, штраф, украинцы, форма
 
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