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В Луганске КАМАЗ боевиков «ЛНР» серьезно травмировал людей на остановке
Во временно оккупированном Луганске КАМАЗ боевиков «ЛНР» серьезно травмировал двоих людей на остановке и скрылся с места происшествия. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщает источник, во временно оккупированном Луганске произошло ДТП с участием КАМАЗа боевиков ЛНР» в результате которого серьезно пострадали мирные жители. У проезжавшего мимо КАМАЗа оторвалось колесо и попало с двоих молодых людей, стоявших на остановке. Не смотря на то, что боевики заметили пострадавших, КАМАЗ уехал. Пострадавшие в настоящее время находятся в реанимации с тяжелыми травмами головы.
Вот как описывает происшествие источник:
«На выходных двое парней (в том числе наш земляк) попали под случайную раздачу в Луганске. Луганчанин Миша Новиков и свердловчанин Данил Кротов мирно стояли на остановке «кв. Щербакова» в районе 7-го Лутугинского проезда г. Луганска. По ужасной случайности мимо проезжал военный КАМАЗ у которого оторвалось колесо и попало прямо в парней. Обоих ребят с травмами головы увезли в реанимацию. Кстати, КАМАЗ с места происшествия скрылся, водитель видел, что произошло, не мог не видеть, однако, оставил пацанов в беде, скрылся боясь ответственности».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, КамАЗ, остановка, травма, ЛНР
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