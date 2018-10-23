В Одессе на стадионе «Черноморец» вспыхнул пожар: очевидцы слышали взрывы

23.10.2018 23:20

Сегодня, 23 октября стало известно, что в Одессе на стадионе «Черноморец» вспыхнул пожар. На месте инцидента находится порядка семи пожарных расчетов. Как пишет replyua.net со ссылкой на «Думскую», визуально никакого огня не видно, однако чувствуется сильный запах дыма. Также стоит отметить, что очевидцы чрезвычайного происшествия слышали взрывы.



В свою очередь в управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины сообщили, что в данный час пожар на стадионе «Черноморец» в Одессе удалось локализовать. Отмечается, что пострадавший в результате инцидента нет. Также удалось выяснить, что огнем пылает офисное помещение. Находящиеся внутри здания люди были немедленно эвакуированы.



Напомним, ранее вчера мы уже сообщали, что во Львовской области туристический автобус, который возвращался из Закарпатья, перевозивший порядка пятидесяти туристов, внезапно вспыхнул огнем. Воспламенение вовремя увидел один из туристов, который не спал ночью. Именно благодаря этому всем пассажирам и водителю удалось спастись без каких-либо повреждений.