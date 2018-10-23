В Украине для пешеходов подготовили космические штрафы

23.10.2018 08:46

Ежедневно в Украине происходят десятки аварий и ДТП, многие из которых происходят не только по вине водителей, но и пешеходов.

Предлагаем разобраться, в каких ситуация вам нужно будет оплатить штраф.

Больше всего пешеходы нарушают - просто перейдя на красный свет и в неположенных местах. Большинство таких неправильных поступков, приводящих к смерти не только пешеходов, но и водителей.

Если со штрафами для водителей более-менее понятно, то пешеходы фактически лишены ответственности за совершении нарушения. Они с легкостью подвергают себя смертельной опасности и других участников дорожного движения.

Какие штрафы предусмотрены для пешеходов нашего государства?

Ответ на этот вопрос можно найти в Административном кодексе. Также стоит отметить, что это по сути только 1 штраф, однако за несколько нарушений.

Штраф за переход проезжей части в неположенном месте или нарушение сигналов светофора или регулировщика, то есть переход на красный свет. В любом из вариантов - штраф будет один.

За что могут оштрафовать украинских пешеходов в 2018 году:

Статья 127, часть первая Административного кодекса

Неповиновение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения (регулировщик, светофор)

Переход дороги в неположенном месте

Переход дороги непосредственно перед автомобилем (внезапный выход на проезжую часть).

Штраф - 3 необлагаемых минимума доходов граждан - 51 грн.

Если пешеход нарушил правила дорожного движения и был нетрезв, тогда штраф составит размер 8 необлагаемых минимумов доходов граждан - 136 грн.

Когда переход дороги на красный стал причиной возникновения аварийной ситуации, тогда согласно статье 127 части 4 на пешехода может быть наложен штраф в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан - 170 грн.