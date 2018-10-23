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В Украине для пешеходов подготовили космические штрафы
Ежедневно в Украине происходят десятки аварий и ДТП, многие из которых происходят не только по вине водителей, но и пешеходов.
Предлагаем разобраться, в каких ситуация вам нужно будет оплатить штраф.
Больше всего пешеходы нарушают - просто перейдя на красный свет и в неположенных местах. Большинство таких неправильных поступков, приводящих к смерти не только пешеходов, но и водителей.
Если со штрафами для водителей более-менее понятно, то пешеходы фактически лишены ответственности за совершении нарушения. Они с легкостью подвергают себя смертельной опасности и других участников дорожного движения.
Какие штрафы предусмотрены для пешеходов нашего государства?
Ответ на этот вопрос можно найти в Административном кодексе. Также стоит отметить, что это по сути только 1 штраф, однако за несколько нарушений.
Штраф за переход проезжей части в неположенном месте или нарушение сигналов светофора или регулировщика, то есть переход на красный свет. В любом из вариантов - штраф будет один.
За что могут оштрафовать украинских пешеходов в 2018 году:
Статья 127, часть первая Административного кодекса
Неповиновение пешеходов сигналам регулирования дорожного движения (регулировщик, светофор)
Переход дороги в неположенном месте
Переход дороги непосредственно перед автомобилем (внезапный выход на проезжую часть).
Штраф - 3 необлагаемых минимума доходов граждан - 51 грн.
Если пешеход нарушил правила дорожного движения и был нетрезв, тогда штраф составит размер 8 необлагаемых минимумов доходов граждан - 136 грн.
Когда переход дороги на красный стал причиной возникновения аварийной ситуации, тогда согласно статье 127 части 4 на пешехода может быть наложен штраф в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан - 170 грн.
Теги: Донбасс, штраф, пешеход, нарушение, ПДД
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