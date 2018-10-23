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В злополучном политехническом колледже оккупированной Керчи с сегодняшнего дня возобновили занятия
Во вторник, 23 октября, в Керченском политехническом колледже, в котором Владислав Росляков устроил ужасающий теракт, возобновились занятия.
Сообщается, что уроки будут проходить в другом корпусе этого колледжа, передает "Диалог.UA". Сегодня для всех студентов проходят так называемые классные часы, на которых их уведомят о последующем порядке обучения, а занятия стартовали в 8:30 по местному времени.
Все ученики на протяжении прошедших дней прошли курсы психологической помощи. Стоит отметить, что в корпусе, где был совершен террористический акт, будет проведен капитальный ремонт, так как после первичного осмотра несущих конструкций корпуса, который осуществлялся "министерством строительства и архитектуры" оккупационных властей, не было выявлено повреждений. Однако в течение следующих нескольких дней будет проведено инструментальное обследование, которое и даст все ответы насчет целостности данного корпуса Керченского политехнического колледжа.
Сегодня известный психолог Максим Жидко поделился своим мнением насчет того, кем себя представлял Владислав Росляков во время зверского нападения на свой же колледж. Ранее мы сообщали о том, что, перед тем как устроить бойню в политехническом колледже, Росляков сжег священную для многих конфессий книгу. Напомним, вчера в многострадальном городе Керчь произошел очередной взрыв в здании одной из религиозных организаций.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Крым, Керчь, техникум
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