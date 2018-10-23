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Зимы больше не будет: что случится с Украиной в ближайшее время
К концу нынешнего столетия сосны сохранятся разве что в Карпатах где-нибудь в горах, а зона лесов отодвинется в Беларусь, сделали вывод эксперты. Об этом рассказала Светлана Краковская — один из авторов исследование, член межправительственной группы экспертов по вопросам изменения климата.
По ее словам такое научное понятие, как «климатическая зима» (наступает, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля) вскоре утратит свою значительность для украинцев, по крайней мере для тех, кто живет на юге страны.
«Есть такое научное понятие, как „климатическая зима“. Она наступает, когда среднесуточная температура опускается ниже нуля. Так вот, в середине нынешнего столетия зимы на юге Украины не будет вообще», — заявила ученый.
В нашей стране количество осадков выпадающих за год, останется приблизительно на нынешнем уровне, основная их часть будет приходиться в зимнее и весеннее время. Вероятность засух и количество кратковременных, но очень сильных дождей, возрастет в летнюю пору.
Ученая напомнила, что в Херсонской области уже находится самая большая в Европе пустыня — Олешковские пески, поєтому вполне возможно, что причерноморские области Украины также станут пустыней.
Вокруг Олешковских песков посажен самый большой в мире рукотворный лес, именно он сдерживает продвижение песков. Частые пожары и браконьерские вырубки наносят серьезный ущерб этому лесу. Ученая призывает, чтобы ни в коем случае не допустить его исчезновения, если же это произойдет, то глобальное потепление поможет пустыне увеличиться.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, температура, глобальное потепление, зима, климат
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