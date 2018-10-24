«Дельта банк» отсудит у должников почти три миллиарда

24.10.2018 07:23

«Дельта банк», который принадлежал Николаю Лагуну, через суд восстановил права ипотекодержателя по ряду договоров, обеспечивающих исполнение обязательств по кредитным договорам.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Речь идет о договорах, общая задолженность по которым составляет около 2,6 млрд грн. Заемщиками выступили три крупных юридических лица.

Согласно сообщению, это дает возможность «Дельта банк» как обеспечить надлежащую процедуру взыскания задолженности по кредитам, так и осуществлять продажу имущественных прав по этим кредитам вместе с ипотекой, что будет способствовать повышению продажной привлекательности активов.

Полученные же средства от управления и продажи активами будут использованы для погашения требований кредиторов в соответствии с очередностью, установленной Законом Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц».