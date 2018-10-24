Климкин призвал украинцев воздержаться от посещения Беларуси - там небезопасно

24.10.2018 22:08

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинцам на территории Беларуси может угрожать опасность, передает replyua.net со ссылкой на ТСН.



"Пребывание граждан Украины на территории Беларуси является потенциально опасным, и об этом мы будем говорить с Минском. Мы понимаем, что на территории Беларуси действуют российские властные структуры", - заявил Климкин. По словам министра, РФ присутствует в Беларуси в сфере безопасности. В то же время он заострил внимание на том, что "в двусторонних отношениях, политических и экономических, у нас нет больших проблем". Дипломат добавил, что России пытается дестабилизировать регион Центрально-Восточной Европы, в частности Москва пытается "довести до раскола ЕС".



Напомним, ранее Павел Климкин прокомментировал появление бордов провокационного характера с надписью «Остановим сепаратистов на Закарпатье», передает replyua.net. «Только сказал об ожидаемых провокациях на Закарпатье, как фактически сразу там таинственно появились билборды с осуждением якобы венгерского сепаратизма», – написал он в своем Twitter. По мнению министра, важно выяснить, кто стоит за этой акцией.