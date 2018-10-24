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Медики подсказали, какой напиток поможет вылечить грипп
Апельсиновый сок может быть лечебным при гриппе и простуде.
Доктор Крис Стил, выступающий в утренней программе This Morning на британском канале ITV, порекомендовал при гриппе ежедневно употреблять сок цитрусов.
По его словам, апельсиновый сок помогает уменьшать неприятные симптомы начавшегося заболевания, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ladyhealth.
«Апельсиновый сок эффективно снимает воспаление горла и головную боль», - заявил врач.
Крис Стил отметил, что в качестве жаропонижающего и противовоспалительного средства сок апельсина может оказаться эффективнее препаратов. Этот сок содержит большую концентрацию витамина С, что может стимулировать иммунитет и сократить продолжительность простуды или гриппа.
Витамин С укрепляет стенки сосудов, защищает клетки от агрессивного воздействия окружающей среды, обладает антиоксидантным эффектом. Витамины группы В, которые присутствуют в цитрусовых фруктах, нормализируют сон, улучшают настроение, укрепляют сердечную мышцу. Помимо этого, мандарины, грейпфрут и апельсины содержат высокие уровни веществ фитонцидов, подавляющих размножение болезнетворных микроорганизмов.
При остром раздражении горла сок цитрусовых следует разводит теплой водой. В целом ученые рекомендуют в сезон простуды и других вирусных инфекций есть больше фруктов и овощей.
Теги: Донбасс, грипп, лечение, медицина
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