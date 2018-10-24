Мертвые души: из РФ в Украину отец с сыном везли в салоне авто покойницу под видом пассажирки читайте подробнее на сайте

24.10.2018 10:15

Труп жены водитель усадил на переднее сидение и тщательно пристегнул ремнями безопасности.

Под голову мертвой заботливо положили подушку. 23 октября, во вторник, на контрольно-пропускном пункте между РФ и Украиной "Гоптовка", что на Харьковщине, пограничная служба остановила странную компанию.

Со стороны России в Украину ехало авто с мертвой женщиной как ни в чем не бывало, сидящей на пассажирском сидении. Об этом сообщает "Диалог.UA".

Такую информацию опубликовал пресс-центр погранслужбы Украины. Мужчина вез покойную жену на пассажирском сидении, выдавая ее за живую. Когда при досмотре его попросили предъявить документы, он подал свой паспорт и свидетельство о смерти жены, выданное в РАГСЕ РФ 22 октября.

Водитель объяснил, что везет умершую в Запорожскую область, к ней на Родину, чтобы там предать ее земле. Интересно, что авто с мертвой пассажиркой без проблем пересекло КПП россиян "Нехотеевку", где само собой также подвергалось досмотру, однако его в Украину пропустили, не усмотрев ничего необычного в таком путешествии.



Источник: www.dialog.ua