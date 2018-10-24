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Мертвые души: из РФ в Украину отец с сыном везли в салоне авто покойницу под видом пассажирки читайте подробнее на сайте
Труп жены водитель усадил на переднее сидение и тщательно пристегнул ремнями безопасности.
Под голову мертвой заботливо положили подушку. 23 октября, во вторник, на контрольно-пропускном пункте между РФ и Украиной "Гоптовка", что на Харьковщине, пограничная служба остановила странную компанию.
Со стороны России в Украину ехало авто с мертвой женщиной как ни в чем не бывало, сидящей на пассажирском сидении. Об этом сообщает "Диалог.UA".
Такую информацию опубликовал пресс-центр погранслужбы Украины. Мужчина вез покойную жену на пассажирском сидении, выдавая ее за живую. Когда при досмотре его попросили предъявить документы, он подал свой паспорт и свидетельство о смерти жены, выданное в РАГСЕ РФ 22 октября.
Водитель объяснил, что везет умершую в Запорожскую область, к ней на Родину, чтобы там предать ее земле. Интересно, что авто с мертвой пассажиркой без проблем пересекло КПП россиян "Нехотеевку", где само собой также подвергалось досмотру, однако его в Украину пропустили, не усмотрев ничего необычного в таком путешествии.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, граница, покойник, автомобиль
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